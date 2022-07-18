В центре Кургана в мусорных баках завелись крысы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы возмутились крысам, которые поселились в мусорных баках в центре города. Соответствующее видео жители опубликовали в посте группы «О, Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Под ноги бежит, вон их сколько! Одна в контейнер хочет залезть. Сначала не заметила, а потом увидела — крыс-то сколько! <…> чего не травить-то их? Вон какие большие!» — говорит одна из жительниц на видео. Всего курганцы насчитали 8 крыс на площадке. По словам пользователя, выложившего обращение, мусорные баки с крысами расположены на ул. Коли Мяготина рядом с детским садом №37 и зданием сауны «АкваClub».

В комментариях под постом пользователь Алена Савина отмечает, что в районе Северном рядом со школой №9 тоже бегают крысы, в том числе и по дорогам. Некоторые курганцы удивились, почему никто не травит вредителей.

До этого URA.RU сообщало, что жители Кургана жалуются на нашествие птиц, которые портят ягоды и воруют мыло. Председатель курганского отделения Союза охраны птиц Игорь Бологов рассказал URA.RU, почему птицы так поступают.