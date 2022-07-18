18 июля 2022

В центре Кургана сняли на видео огромных уличных крыс. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительные объекты. Курган, мусор, пакеты с мусором, контейнер для мусора
В центре Кургана в мусорных баках завелись крысы Фото:

Курганцы возмутились крысам, которые поселились в мусорных баках в центре города. Соответствующее видео жители опубликовали в посте группы «О, Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Под ноги бежит, вон их сколько! Одна в контейнер хочет залезть. Сначала не заметила, а потом увидела — крыс-то сколько! <…> чего не травить-то их? Вон какие большие!» — говорит одна из жительниц на видео. Всего курганцы насчитали 8 крыс на площадке. По словам пользователя, выложившего обращение, мусорные баки с крысами расположены на ул. Коли Мяготина рядом с детским садом №37 и зданием сауны «АкваClub».

В комментариях под постом пользователь Алена Савина отмечает, что в районе Северном рядом со школой №9 тоже бегают крысы, в том числе и по дорогам. Некоторые курганцы удивились, почему никто не травит вредителей.

До этого URA.RU сообщало, что жители Кургана жалуются на нашествие птиц, которые портят ягоды и воруют мыло. Председатель курганского отделения Союза охраны птиц Игорь Бологов рассказал URA.RU, почему птицы так поступают.

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Курганцы возмутились крысам, которые поселились в мусорных баках в центре города. Соответствующее видео жители опубликовали в посте группы «О, Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Под ноги бежит, вон их сколько! Одна в контейнер хочет залезть. Сначала не заметила, а потом увидела — крыс-то сколько! <…> чего не травить-то их? Вон какие большие!» — говорит одна из жительниц на видео. Всего курганцы насчитали 8 крыс на площадке. По словам пользователя, выложившего обращение, мусорные баки с крысами расположены на ул. Коли Мяготина рядом с детским садом №37 и зданием сауны «АкваClub». В комментариях под постом пользователь Алена Савина отмечает, что в районе Северном рядом со школой №9 тоже бегают крысы, в том числе и по дорогам. Некоторые курганцы удивились, почему никто не травит вредителей. До этого URA.RU сообщало, что жители Кургана жалуются на нашествие птиц, которые портят ягоды и воруют мыло. Председатель курганского отделения Союза охраны птиц Игорь Бологов рассказал URA.RU, почему птицы так поступают.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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