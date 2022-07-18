Тундровик покончил с собой в ЯНАО

Следователи выезжали на место происшествия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следователи проверяют обстоятельства смерти местного жителя в поселке Самбург (ЯНАО). Мужчина предположительно покончил с собой. На место происшествия выезжали силовики, сообщили URA.RU в управлении следственного комитета по ЯНАО.

«По факту обнаружения тела местного жителя с огнестрельным ранением Пуровским МСО проводится доследственная проверка. На место происшествия для проведения необходимых следственных действий выезжали следователь и криминалист», — пояснили в ведомстве.

По информации в СМИ, мужчина сначала выпивал с друзьями, а после был обнаружен в подъезде раненым. Рядом обнаружили ружье. Врачи не смогли спасти пострадавшего.

Ранее сообщалось, что в школе-интернат в селе Гыда, где погиб несовершеннолетний, следствие рассматривало версию, что ребенок мог покончить с собой. После ЧП в учреждении был назначен новый директор.