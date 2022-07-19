19 июля 2022

Музыканты Кургана сняли видео в поддержку любимой певицы Шумкова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча выпускников КВН (Клуб Веселых и Находчивых). Екатеринбург, пелагея, телегина пелагея
Местные музыканты исполнили кавер-версию песни, которую исполняет Пелагея Фото:

Курганские музыканты в поддержку певицы Пелагеи и участников ее группы опубликовали видео с кавер-версией песни «Казак», которую исполняет певица. Об этом сообщили представители проекта «Квартирник 45». Ранее губернатор региона Вадим Шумков говорил, что Пелагея — его любимая исполнительница.

«Мы хотим поддержать Полину и ребят исполнением песни из их репертуара. Соболезнуем, желаем сил и очень ждем группу с концертом в Кургане, пусть даже и не в ближайшее время», — указано в группе проекта в соцсети «ВКонтакте».

Также в группе проекта было опубликовано видео с кавер-версией песни. Ее исполнили местные музыканты: Мария Шевв, Кирилл Свядощ и Кирилл Зудилов. Песню записали в Камерном зале областной филармонии.

29 июля на Троицкой площади должен был пройти концерт певицы Пелагеи. В июле стало известно, что умер гитарист группы «Пелагея» Павел Дешура. В связи с этим выступление певицы в Кургане находится под вопросом.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан».

Курганские музыканты в поддержку певицы Пелагеи и участников ее группы опубликовали видео с кавер-версией песни «Казак», которую исполняет певица. Об этом сообщили представители проекта «Квартирник 45». Ранее губернатор региона Вадим Шумков говорил, что Пелагея — его любимая исполнительница. «Мы хотим поддержать Полину и ребят исполнением песни из их репертуара. Соболезнуем, желаем сил и очень ждем группу с концертом в Кургане, пусть даже и не в ближайшее время», — указано в группе проекта в соцсети «ВКонтакте». Также в группе проекта было опубликовано видео с кавер-версией песни. Ее исполнили местные музыканты: Мария Шевв, Кирилл Свядощ и Кирилл Зудилов. Песню записали в Камерном зале областной филармонии. 29 июля на Троицкой площади должен был пройти концерт певицы Пелагеи. В июле стало известно, что умер гитарист группы «Пелагея» Павел Дешура. В связи с этим выступление певицы в Кургане находится под вопросом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...