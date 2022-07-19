Музыканты Кургана сняли видео в поддержку любимой певицы Шумкова

20 июля 2022 в 12:50 Размер текста - 17 +

Местные музыканты исполнили кавер-версию песни, которую исполняет Пелагея Фото: Анна Майорова © URA.RU Курганские музыканты в поддержку певицы Пелагеи и участников ее группы опубликовали видео с кавер-версией песни «Казак», которую исполняет певица. Об этом сообщили представители проекта «Квартирник 45». Ранее губернатор региона Вадим Шумков говорил, что Пелагея — его любимая исполнительница. «Мы хотим поддержать Полину и ребят исполнением песни из их репертуара. Соболезнуем, желаем сил и очень ждем группу с концертом в Кургане, пусть даже и не в ближайшее время», — указано в группе проекта в соцсети «ВКонтакте». Также в группе проекта было опубликовано видео с кавер-версией песни. Ее исполнили местные музыканты: Мария Шевв, Кирилл Свядощ и Кирилл Зудилов. Песню записали в Камерном зале областной филармонии. 29 июля на Троицкой площади должен был пройти концерт певицы Пелагеи. В июле стало известно, что умер гитарист группы «Пелагея» Павел Дешура. В связи с этим выступление певицы в Кургане находится под вопросом. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Курганские музыканты в поддержку певицы Пелагеи и участников ее группы опубликовали видео с кавер-версией песни «Казак», которую исполняет певица. Об этом сообщили представители проекта «Квартирник 45». Ранее губернатор региона Вадим Шумков говорил, что Пелагея — его любимая исполнительница. «Мы хотим поддержать Полину и ребят исполнением песни из их репертуара. Соболезнуем, желаем сил и очень ждем группу с концертом в Кургане, пусть даже и не в ближайшее время», — указано в группе проекта в соцсети «ВКонтакте». Также в группе проекта было опубликовано видео с кавер-версией песни. Ее исполнили местные музыканты: Мария Шевв, Кирилл Свядощ и Кирилл Зудилов. Песню записали в Камерном зале областной филармонии. 29 июля на Троицкой площади должен был пройти концерт певицы Пелагеи. В июле стало известно, что умер гитарист группы «Пелагея» Павел Дешура. В связи с этим выступление певицы в Кургане находится под вопросом.