Курганцам, ранившим полицейских при задержании, огласят приговор

20 июля 2022 в 18:18 Размер текста - 17 +

Мужчинам, ранившим полицейских, грозит пожизненное заключение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский областной суд на заседании 21 июля огласит приговор двум местным жителям, ранившим полицейских — сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков. Информация об этом опубликована в ГАС «Правосудие». «Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора. Судебное заседание — 21 июля 2022 года», — указано в карточке дела. Подсудимых обвиняют в преступлениях по ч.3 ст. 30 — п.«г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). За эти преступления им грозит пожизненное лишение свободы. В Курганском областном суде подтвердили URA.RU, что 21 июля по этому делу планируют огласить приговор. Ранее URA.RU сообщало, что в сентябре 2021 года в Заозерном районе Кургана сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков пресекли деятельность двух граждан, которые оборудовали тайники-закладки с запрещенными веществами для последующей реализации. При задержании злоумышленники оказали вооруженное сопротивление и ранили двух полицейских. Злоумышленников задержали, в машине у них нашли наркотики, приготовленные для сбыта в Курганской и Тюменской областях. Губернатор Курганской области Вадим Шумков предлагал представить к госнаграде полицейских, получивших ранения. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Курганский областной суд на заседании 21 июля огласит приговор двум местным жителям, ранившим полицейских — сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков. Информация об этом опубликована в ГАС «Правосудие». «Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора. Судебное заседание — 21 июля 2022 года», — указано в карточке дела. Подсудимых обвиняют в преступлениях по ч.3 ст. 30 — п.«г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). За эти преступления им грозит пожизненное лишение свободы. В Курганском областном суде подтвердили URA.RU, что 21 июля по этому делу планируют огласить приговор. Ранее URA.RU сообщало, что в сентябре 2021 года в Заозерном районе Кургана сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков пресекли деятельность двух граждан, которые оборудовали тайники-закладки с запрещенными веществами для последующей реализации. При задержании злоумышленники оказали вооруженное сопротивление и ранили двух полицейских. Злоумышленников задержали, в машине у них нашли наркотики, приготовленные для сбыта в Курганской и Тюменской областях. Губернатор Курганской области Вадим Шумков предлагал представить к госнаграде полицейских, получивших ранения.