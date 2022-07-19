Курганцы делятся впечатляющими кадрами молнии в соцсетях

Курганцы сняли на видео молнию, которая ударила в землю. Впечатляющими кадрами жители города поделились в местных пабликах во «ВКонтакте».
«Видео снято в поселке Левашово 2. Я в шоке была, когда увидела эту молнию. Мы с дочерью хотели снять красивую молнию на видео, а потом скрин сделать и использовать как фото. Видим такую молнию впервые», — рассказала URA.RU автор видео Елена Романова.
Курганский синоптик-любитель Илья Винштейн назвал это явление вполне обычным. «Молнии почти всегда ударяют в землю, чаще всего в вертикально стоящие объекты. Эта схема называется „облако-земля“. Иногда молнии бывают по схеме „облако-облако“», — сказал он.
В Кургане и области в ближайшие дни синоптики обещали грозы. По данным Курганского гидрометцентра, 21 июля и 23 июля днем будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы, температура +22+27 градусов. Облачно будет и 22 июля, но преимущественно без осадков.
В Курганской области прогнозируют грозы
скрин: Курганский Гидрометцентр
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Курганцы сняли на видео молнию, которая ударила в землю. Впечатляющими кадрами жители города поделились в местных пабликах во «ВКонтакте». «Видео снято в поселке Левашово 2. Я в шоке была, когда увидела эту молнию. Мы с дочерью хотели снять красивую молнию на видео, а потом скрин сделать и использовать как фото. Видим такую молнию впервые», — рассказала URA.RU автор видео Елена Романова. Курганский синоптик-любитель Илья Винштейн назвал это явление вполне обычным. «Молнии почти всегда ударяют в землю, чаще всего в вертикально стоящие объекты. Эта схема называется „облако-земля“. Иногда молнии бывают по схеме „облако-облако“», — сказал он. В Кургане и области в ближайшие дни синоптики обещали грозы. По данным Курганского гидрометцентра, 21 июля и 23 июля днем будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы, температура +22+27 градусов. Облачно будет и 22 июля, но преимущественно без осадков.