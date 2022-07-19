Курганцы делятся впечатляющими кадрами молнии в соцсетях

20 июля 2022 в 16:46 Размер текста - 17 +

Жители Кургана сняли на видео удар молнии в землю Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Курганцы сняли на видео молнию, которая ударила в землю. Впечатляющими кадрами жители города поделились в местных пабликах во «ВКонтакте». «Видео снято в поселке Левашово 2. Я в шоке была, когда увидела эту молнию. Мы с дочерью хотели снять красивую молнию на видео, а потом скрин сделать и использовать как фото. Видим такую молнию впервые», — рассказала URA.RU автор видео Елена Романова. Курганский синоптик-любитель Илья Винштейн назвал это явление вполне обычным. «Молнии почти всегда ударяют в землю, чаще всего в вертикально стоящие объекты. Эта схема называется „облако-земля“. Иногда молнии бывают по схеме „облако-облако“», — сказал он. В Кургане и области в ближайшие дни синоптики обещали грозы. По данным Курганского гидрометцентра, 21 июля и 23 июля днем будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы, температура +22+27 градусов. Облачно будет и 22 июля, но преимущественно без осадков. В Курганской области прогнозируют грозы скрин: Курганский Гидрометцентр Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Курганцы сняли на видео молнию, которая ударила в землю. Впечатляющими кадрами жители города поделились в местных пабликах во «ВКонтакте». «Видео снято в поселке Левашово 2. Я в шоке была, когда увидела эту молнию. Мы с дочерью хотели снять красивую молнию на видео, а потом скрин сделать и использовать как фото. Видим такую молнию впервые», — рассказала URA.RU автор видео Елена Романова. Курганский синоптик-любитель Илья Винштейн назвал это явление вполне обычным. «Молнии почти всегда ударяют в землю, чаще всего в вертикально стоящие объекты. Эта схема называется „облако-земля“. Иногда молнии бывают по схеме „облако-облако“», — сказал он. В Кургане и области в ближайшие дни синоптики обещали грозы. По данным Курганского гидрометцентра, 21 июля и 23 июля днем будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы, температура +22+27 градусов. Облачно будет и 22 июля, но преимущественно без осадков.