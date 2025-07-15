Без зонта и в сланцах: как спастись от молнии — важные советы ученого

Молния — одно из опасных природных явлений для человека. Чаще всего люди становятся жертвами молнии во время отдыха на природе, у водоемов и на открытых пространствах. На днях три человека погибли во время отдыха на берегу Оки в селе Бурырево Тульской области. Погибшие находились в воде в момент удара молнии. В беседе с корреспондентом URA.RU академик Российской академии естественных наук, доктор физико-математических наук Владимир Бычков рассказал, как спастись от молнии.
Что такое молния
Молния — это электрический разряд огромной силы, который возникает между атмосферой и поверхностью Земли. Она появляется, когда в облаках накапливается заряд из-за трения частичек пыли и кристалликов льда друг о друга. Когда заряд облака превышает критический, случается «пробой» — молния ударяет в землю.
В каких местах молния опаснее всего для человека
Самыми опасными местами для человека во время грозы являются водоемы и открытая местность, заявил Владимир Бычков. Также опасно находиться вблизи высоких объектов, включая деревья, так как молния обычно поражает возвышенности.
Как спастись от молнии
«Чтобы избежать удара молнии, нельзя находиться в воде. Это самое главное правило. Во время удара молнии по воде, у жидкости возникает гораздо лучше электропроводность, чем в воздухе. Поэтому молниевый разряд легко распространяется в любом месте водоема, проходит большие расстояния и ударяет людей», — рассказал академик.
Он отметил, что во время грозы нужно находиться, примерно, в десяти метрах от воды. По словам эксперта, при более близком расстоянии от водоема может настигнуть линейная молния. «На расстоянии от трех метров может ударить линейная молния. Она может ударить рядом с водой и задеть людей», — рассказал специалист.
Во время грозы обязательно нужно надевать резиновую обувь или костюм. Причем от земли до человеческого тела должно быть 2-3 см резины. «Грубо говоря, должны быть надеты резиновые сапоги. Надо одеваться так, как при работе с высоковольтными разрядами, то есть либо надевать резиновые сапоги, либо стелить резиновый коврик», — рассказал Владимир Бычков.
Где можно и нельзя прятаться от молнии
При возможном возникновении молнии также не стоит прятаться под деревьями, в машинах и палатках. Эксперт отметил, что лучше уйти в мелкий пролесок или спрятаться в мелкой, невысокой роще.
Владимир Бычков рассказал, что самое плохое для человека во время грозы — оказаться в открытом поле. В этом случае нужно ложиться ямку или канавку. При этом предпочтение следует отдать сухому песчаному грунту, удаленному от водоема. Лежать на мокрой земле во время грозы не рекомендуется. Также можно постелить что-то сухое — одежду, рюкзак, а в идеале — резиновую вещь.
«Человек — это некая диэлектрическая антенна. У вас электропроводность больше, чем в воздухе и поэтому, когда человек стоит, он представляет собой электрод, на который может ориентироваться линейная молния. Когда человек ложится, то делает этот электрод значительно ниже и меньше», — объяснил эксперт.
Можно ли во время грозы кататься на велосипеде и пользоваться зонтом
Пользоваться зонтом в период возможного удара молнии тоже не рекомендуется. Металлические части зонта обеспечивают путь для прохождения тока через тело человека к земле, что может привести к серьезным травмам или летальному исходу. Кататься на велосипеде во время грозы тоже плохая идея. Металлическая рама может привлечь разряд, отчего пострадает человек, рассказал эксперт.
Можно ли быть в безопасности дома
Частные дома подвержены более высокому риску поражения молнией. В случае отсутствия заземления или установки громоотвода разряд молнии может прийтись непосредственно на здание, что способно спровоцировать пожар либо повредить электронное оборудование. Для того, чтобы снизить риск, рекомендуется полностью отключить электроприборы от электросети — среди них телевизоры, компьютеры, зарядные устройства. Это поможет уберечь технику от перепадов напряжения и снизит вероятность возможность возгорания.
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