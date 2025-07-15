Секретами приготовления полевого плова поделились сотрудники отдела специального назначения «Мираж» УФСИН России по Курганской области. Рецепт блюда войдет во второе издание кулинарной книги «Готовь как спецназ». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«К 35-летию со дня образования отделов специального назначения территориальных органов ФСИН России готовится второе издание кулинарной книги „Готовь как спецназ“, в которое войдет рецепт плова от курганского ОСН „Мираж“. Один из сотрудников спецназа УФСИН рассказал, что несколько лет назад начал готовить плов дома по различным рецептам, но потом решил адаптировать способ приготовления для полевых условий. После множества экспериментов он пришел к оптимальному рецепту. Теперь ценителями этого плова являются все его коллеги и семья», — сообщает пресс-служба УФСИН России по Курганской области.
Рецепт плова
Ингредиенты (оптимальнее использовать 12-литовый казан):
- Рис басмати — 1300 г
- Свинина (шея) — 1300 г
- Морковь — 1300 г
- Лук — 1300 г
- Чеснок — 4 луковицы
- Перец чили — 5 стручков
- Куркума молотая — 20 г
- Барбарис — 20 г
- Зира — 20 г
- Смесь специй для плова среднеострая — 20-30 г
- Растительное масло — 500 мл
- Соль — по вкусу.
Приготовление:
Морковь нарезать крупными брусками, лук — крупными полукольцами. В казан вылить растительное масло, поставить на сильный огонь. Пока казан нагревается, нарезать мясо кусочками со сторонами 4-5 см, затем выложить в него мясо. Постоянно помешивая, жарить 20 минут. Отправить в казан лук и жарить до карамельного цвета.
Выложить морковь, посолить, слегка размять руками зиру и высыпать в казан, добавить смесь специй, куркуму и барбарис. Залить водой на пару сантиметров выше содержимого, перемешать, выложить чеснок и стручки перца, накрыть крышкой и оставить на 20-30 минут.
Тщательно промыть рис. Из казана достать чеснок и перец и высыпать рис, распределяя его равномерным горизонтальным слоем. Огонь уменьшить до слабого. Добавить в казан еще воды так, чтобы она была на 1-1,5 см выше всей массы, и вновь положить чеснок и перец. Через 20-30 минут открыть крышку и проверить готовность риса. Если зерна достаточно мягкие, убрать чеснок и перец и перемешать шумовкой. Плов выложить на большое блюдо, подавать с овощами, зеленью и лепешкой из тандыра.
Инициатива спецназовцев УФСИН по популяризации полевой кухни продолжает традицию кулинарного обмена среди любителей активного отдыха. Ранее URA.RU рассказывало о том, как рыбаки готовят свежевыловленную рыбу на природе, используя разные методы и рецепты.
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