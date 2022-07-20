Тюменца подозревают в совращении ребенка на детской площадке

21 июля 2022 в 19:29 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел на одной из детских площадок Тюмени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителя Тюмени задержали по подозрению в педофилии после того, как он справил нужду на детской площадке. Об этом URA.RU рассказала адвокат Анна Борец. Она сообщила, что сейчас с ним проводятся следственные действия. «13 июля он выпивал на детской площадке. Потом встал и решил „сходить в туалет“ возле горки. Это увидела девочка, которая находилась неподалеку. Его задержали 15 июля, направили материалы в суд, чтобы избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. При этом, потерпевшая девочка говорит, что она играла на детской площадке, но мужчина ее не видел. Потом она пошла в магазин, а когда вышла из него, увидела, что мужчина справляет нужду за горкой. Потом ей позвонила мама, и она ушла домой», — пояснила агентству юрист тюменца. Она добавила, что сам мужчина утверждает, что просто хотел сходить в туалет. «Ему вменяют: с целью развратить несовершеннолетнюю, оголил половой орган. Однако он говорит, что просто хотел справить нужду. Несколько дней назад его вывезли из СИЗО в ИВС, а оттуда — в отдел полиции на Тульскую, 3. С помощью различных уловок, оперативникам удалось сделать так, что он сменил адвоката и отказался от моих услуг. Хотя я работала по назначению. Но я все равно стою, дежурю возле полиции. Жду, пока его выведут», — заявила Борец в разговоре с URA.RU. В пресс-службу регионального управления СК по Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в Юргинском районе был задержан житель села Новый Тап. Его подозревают в домогательствах к несовершеннолетней падчерице. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Жителя Тюмени задержали по подозрению в педофилии после того, как он справил нужду на детской площадке. Об этом URA.RU рассказала адвокат Анна Борец. Она сообщила, что сейчас с ним проводятся следственные действия. «13 июля он выпивал на детской площадке. Потом встал и решил „сходить в туалет“ возле горки. Это увидела девочка, которая находилась неподалеку. Его задержали 15 июля, направили материалы в суд, чтобы избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. При этом, потерпевшая девочка говорит, что она играла на детской площадке, но мужчина ее не видел. Потом она пошла в магазин, а когда вышла из него, увидела, что мужчина справляет нужду за горкой. Потом ей позвонила мама, и она ушла домой», — пояснила агентству юрист тюменца. Она добавила, что сам мужчина утверждает, что просто хотел сходить в туалет. «Ему вменяют: с целью развратить несовершеннолетнюю, оголил половой орган. Однако он говорит, что просто хотел справить нужду. Несколько дней назад его вывезли из СИЗО в ИВС, а оттуда — в отдел полиции на Тульскую, 3. С помощью различных уловок, оперативникам удалось сделать так, что он сменил адвоката и отказался от моих услуг. Хотя я работала по назначению. Но я все равно стою, дежурю возле полиции. Жду, пока его выведут», — заявила Борец в разговоре с URA.RU. В пресс-службу регионального управления СК по Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в Юргинском районе был задержан житель села Новый Тап. Его подозревают в домогательствах к несовершеннолетней падчерице.