Вице-канцлер ФРГ назвал запуск «Северного потока—2» поражением ЕС

Запуск российского газопровода «Северный поток — 2» будет являться поражением Европейского союза. Об этом заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек в интервью ZDF.
«Это было бы поднятием белого флага», — заявил Роберт Хабек, говоря про возможный запуск «Северного потока — 2». По его мнению, вводить российский газопровод в эксплуатацию категорически запрещено.
Вице-канцлер считает, что Германии стоит найти альтернативы поставкам газа из России, а также «быть экономной в его потреблении». Кроме того, Хабек считает, что ФРГ «достаточно сильное государство» в экономическом плане, и в случае внутреннего кризиса Берлин может рассчитывать на поддержку других государств.
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Запуск российского газопровода «Северный поток — 2» будет являться поражением Европейского союза. Об этом заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек в интервью ZDF. «Это было бы поднятием белого флага», — заявил Роберт Хабек, говоря про возможный запуск «Северного потока — 2». По его мнению, вводить российский газопровод в эксплуатацию категорически запрещено. Вице-канцлер считает, что Германии стоит найти альтернативы поставкам газа из России, а также «быть экономной в его потреблении». Кроме того, Хабек считает, что ФРГ «достаточно сильное государство» в экономическом плане, и в случае внутреннего кризиса Берлин может рассчитывать на поддержку других государств. «Северный поток-1» после окончания технических работ возобновил подачу газа в Германию 21 июля. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что эксплуатация «Северного потока-2» невозможна, а страны Евросоюза будут вынуждены экономить газ в случае необходимости. Однако жители Германии потребовали от правительства запустить «Северный поток — 2». Президент России Владимир Путин рассказал, что предлагал канцлеру Германии Олафу Шольцу обсудить запуск «Северного потока — 2». Однако глава немецкого правительства ответил, что у него есть дела поважнее.