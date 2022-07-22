Управляющая компания дома, где случился потоп, ответила тюменцам

23 июля 2022 в 12:29 Размер текста - 17 +

УК рассказала, что жильцы дома не обращались в аварийно-диспетчерскую службу из-за потопа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В управляющей компании «Кондоминиум+» рассказали, что ремонтные работы крыши в доме №143 на Московском тракте, где случился потоп после дождя, проводятся регулярно. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УК. Ранее жильцы многоэтажки заявили, что организация не обращает внимания на потопы второй год. «По факту затопления кровли жители многоквартирного дома по адресу город Тюмень улица Московский тракт дом 143 в аварийно-диспетчерскую службу не обращались. Отдельно сообщаем о том, что ТСЖ регулярно выполняет работы по частичному ремонту кровли», — рассказали URA.RU в пресс-службе УК. Также, управляющая компания отметила, в ходе внепланового осмотра обнаружили незначительные следы подтопления. По устранению причин протечек подрядной организацией проводились работы. Капитальный ремонт кровли многоэтажки запланирован на 2023 год. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени многоэтажку затопило после дождя. Жительница дома рассказала, что вода протекает как в подъезде, так и в квартирах по проводам. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В управляющей компании «Кондоминиум+» рассказали, что ремонтные работы крыши в доме №143 на Московском тракте, где случился потоп после дождя, проводятся регулярно. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УК. Ранее жильцы многоэтажки заявили, что организация не обращает внимания на потопы второй год. «По факту затопления кровли жители многоквартирного дома по адресу город Тюмень улица Московский тракт дом 143 в аварийно-диспетчерскую службу не обращались. Отдельно сообщаем о том, что ТСЖ регулярно выполняет работы по частичному ремонту кровли», — рассказали URA.RU в пресс-службе УК. Также, управляющая компания отметила, в ходе внепланового осмотра обнаружили незначительные следы подтопления. По устранению причин протечек подрядной организацией проводились работы. Капитальный ремонт кровли многоэтажки запланирован на 2023 год. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени многоэтажку затопило после дождя. Жительница дома рассказала, что вода протекает как в подъезде, так и в квартирах по проводам.