Жители Лабытнанги жалуются на водопроводную воду темного цвета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Лабытнанги пожаловались на водопроводную воду, в которой нельзя мыться и готовить пищу. Пост об этом разместил анонимный пользователь в группе «Лабытнанги Info» в социальной сети «ВКонтакте».

«Разъясните, пожалуйста, что происходит с водой на Революции 15. Второй день вода черная. Ни постирать, ни помыться, ни приготовить», — написал анонимный пользователь в соцсети. Другой пользователь подтвердил в комментариях к посту, что такая вода идет целый день.

«Специалисты управления ЖКХ выясняют у управляющей компании причины. На завтра запланирован рейд, чтобы на месте выяснить ситуацию», — прокомментировали ситуацию представители администрации Лабытнанги под постом.

В пресс-службе «Ямалкоммунэнерго» корреспонденту URA.RU ответили, что 24 июля ОАО «Тепло-Энергетик» работы на сетях водоснабжения не проводил, заявок на ухудшение качества водоснабжения в диспетчерскую службу не поступало, и посоветовали обратиться в управляющую компанию.

Также в пресс-службе напомнили, что 25 июля в городе будут проводится плановые ремонтные работы, в связи с чем будет ограничена подача воды следующим потребителям: жилые дома по ул. Школьная, 15, 13, 11, 7, 3«А», 3«Б», Магазин «Илькин», сеть магазинов на пересечении ул. Школьная и Дзержинского, Бар «Танкер», ПВ № 42.

Ранее URA.RU рассказало, что на воду черного цвета жаловались жители Ноябрьска. Ухудшение качества воды наблюдалось в Надыме и Салехарде.

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