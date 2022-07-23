23 июля 2022
22 июля 2022

В Тюмени из-за падения дерева пострадала 9-летняя девочка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Бэби-бокс в Областной больнице №2. Тюмень, окб 2, больница
Девятилетняя девочка была доставлена в ОКБ №2 Фото:

В Тюмени на улице Ватутина упало дерево. В результате чего пострадала девятилетняя девочка. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. Несовершеннолетняя доставлена в ОКБ №2.

«Очевидцы сообщают, что в районе ул. Ватутина несколько минут назад упало дерево. К сожалению, в данном инциденте пострадал ребенок девяти лет. Сейчас с девочкой работают сотрудники скорой помощи», — рассказали очевидцы в паблике «Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

«Сообщение поступило в 17:11, прибытие в 17:19. Несовершеннолетней пациентке оказали всю необходимую помощь и доставили в ОКБ №2», — сообщили корреспонденту URA.RU в департаменте здравоохранения Тюменской области. Кроме того, информацию о состоянии ребенка обещали сообщить позже.

На место происшествия прибыла машина скорой помощи
Фото:
Свалившееся дерево на улице Ватутина
Фото:

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В Тюмени на улице Ватутина упало дерево. В результате чего пострадала девятилетняя девочка. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. Несовершеннолетняя доставлена в ОКБ №2. «Очевидцы сообщают, что в районе ул. Ватутина несколько минут назад упало дерево. К сожалению, в данном инциденте пострадал ребенок девяти лет. Сейчас с девочкой работают сотрудники скорой помощи», — рассказали очевидцы в паблике «Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «Сообщение поступило в 17:11, прибытие в 17:19. Несовершеннолетней пациентке оказали всю необходимую помощь и доставили в ОКБ №2», — сообщили корреспонденту URA.RU в департаменте здравоохранения Тюменской области. Кроме того, информацию о состоянии ребенка обещали сообщить позже.
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© Служба новостей «URA.RU»
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