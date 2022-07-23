В Тюмени из-за падения дерева пострадала 9-летняя девочка. Фото

24 июля 2022 в 23:50 Размер текста - 17 +

Девятилетняя девочка была доставлена в ОКБ №2 Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Тюмени на улице Ватутина упало дерево. В результате чего пострадала девятилетняя девочка. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. Несовершеннолетняя доставлена в ОКБ №2. «Очевидцы сообщают, что в районе ул. Ватутина несколько минут назад упало дерево. К сожалению, в данном инциденте пострадал ребенок девяти лет. Сейчас с девочкой работают сотрудники скорой помощи», — рассказали очевидцы в паблике «Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «Сообщение поступило в 17:11, прибытие в 17:19. Несовершеннолетней пациентке оказали всю необходимую помощь и доставили в ОКБ №2», — сообщили корреспонденту URA.RU в департаменте здравоохранения Тюменской области. Кроме того, информацию о состоянии ребенка обещали сообщить позже. На место происшествия прибыла машина скорой помощи Фото: паблик «Тюмень» в соцсети «ВКонтакте» Свалившееся дерево на улице Ватутина Фото: паблик «Тюмень» в соцсети «ВКонтакте» Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В Тюмени на улице Ватутина упало дерево. В результате чего пострадала девятилетняя девочка. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. Несовершеннолетняя доставлена в ОКБ №2. «Очевидцы сообщают, что в районе ул. Ватутина несколько минут назад упало дерево. К сожалению, в данном инциденте пострадал ребенок девяти лет. Сейчас с девочкой работают сотрудники скорой помощи», — рассказали очевидцы в паблике «Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «Сообщение поступило в 17:11, прибытие в 17:19. Несовершеннолетней пациентке оказали всю необходимую помощь и доставили в ОКБ №2», — сообщили корреспонденту URA.RU в департаменте здравоохранения Тюменской области. Кроме того, информацию о состоянии ребенка обещали сообщить позже.