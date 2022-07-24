24 июля 2022
23 июля 2022

На Тюменскую область надвигаются грозы и град

© Служба новостей «URA.RU»
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Молния над городом. Курган, молния, гроза
В регионе ожидается сильный ветер скоростью до 19 м/с Фото:

В Тюменской области 26 июля ожидаются гроза, град и сильный ветер скоростью до 19 м/с. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении МЧС.

«26 июля на юге Тюменской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, днем возможен град, ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, при грозе порывы до 15-19 м/с. Температура ночью +13,+18, днем +27,+32, местами до +25», — предупредили в ведомстве.

Спасатели порекомендовали тюменцам от шквального ветра укрываться в подъездах, магазинах и подземных переходах, не оставляя детей без присмотра. Помимо этого, нужно избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями и рекламными щитами.

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В Тюменской области 26 июля ожидаются гроза, град и сильный ветер скоростью до 19 м/с. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении МЧС. «26 июля на юге Тюменской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, днем возможен град, ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, при грозе порывы до 15-19 м/с. Температура ночью +13,+18, днем +27,+32, местами до +25», — предупредили в ведомстве. Спасатели порекомендовали тюменцам от шквального ветра укрываться в подъездах, магазинах и подземных переходах, не оставляя детей без присмотра. Помимо этого, нужно избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями и рекламными щитами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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