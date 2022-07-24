На Тюменскую область надвигаются грозы и град

25 июля 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

В регионе ожидается сильный ветер скоростью до 19 м/с Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Тюменской области 26 июля ожидаются гроза, град и сильный ветер скоростью до 19 м/с. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении МЧС. «26 июля на юге Тюменской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, днем возможен град, ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, при грозе порывы до 15-19 м/с. Температура ночью +13,+18, днем +27,+32, местами до +25», — предупредили в ведомстве. Спасатели порекомендовали тюменцам от шквального ветра укрываться в подъездах, магазинах и подземных переходах, не оставляя детей без присмотра. Помимо этого, нужно избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями и рекламными щитами.

В Тюменской области 26 июля ожидаются гроза, град и сильный ветер скоростью до 19 м/с. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении МЧС. «26 июля на юге Тюменской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, днем возможен град, ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, при грозе порывы до 15-19 м/с. Температура ночью +13,+18, днем +27,+32, местами до +25», — предупредили в ведомстве. Спасатели порекомендовали тюменцам от шквального ветра укрываться в подъездах, магазинах и подземных переходах, не оставляя детей без присмотра. Помимо этого, нужно избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями и рекламными щитами.