Курганские округа получили от правительства миллиарды рублей

26 июля 2022 в 07:45 Размер текста - 17 +

Районы и округа в Курганской области получили более 10,6 млрд рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство Курганской области за первые полгода выделило округам, районам и городам 10,6 млрд рублей. О суммах финансовой помощи URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной и внутренней политики в ответ на редакционный запрос. «На 1 июля межбюджетные трансферы бюджетным муниципальных районов, муниципальных и городских округов предоставлены в размере 10 млрд 637,3 млн рублей. Дотации предоставлены в целях выравнивания финансовых возможностей муниципалитетов, а также обеспечения текущей сбалансированности местных бюджетов», — говорится в ответе областных властей. Из региональной казны муниципалитетам выделено 3 млрд 704 млн рублей (52,2% к годовому плану). Деньги поступали в виде дотаций, субвенций и субсидий, указано в ответе. Ранее URA.RU писало, что госдолг Курганской области превысил 17,49 млрд рублей. Тогда власти объяснили, что сумма выросла из-за предоставленного бюджетного кредита.

Правительство Курганской области за первые полгода выделило округам, районам и городам 10,6 млрд рублей. О суммах финансовой помощи URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной и внутренней политики в ответ на редакционный запрос. «На 1 июля межбюджетные трансферы бюджетным муниципальных районов, муниципальных и городских округов предоставлены в размере 10 млрд 637,3 млн рублей. Дотации предоставлены в целях выравнивания финансовых возможностей муниципалитетов, а также обеспечения текущей сбалансированности местных бюджетов», — говорится в ответе областных властей. Из региональной казны муниципалитетам выделено 3 млрд 704 млн рублей (52,2% к годовому плану). Деньги поступали в виде дотаций, субвенций и субсидий, указано в ответе. Ранее URA.RU писало, что госдолг Курганской области превысил 17,49 млрд рублей. Тогда власти объяснили, что сумма выросла из-за предоставленного бюджетного кредита.