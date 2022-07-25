25 июля 2022

Курганские округа получили от правительства миллиарды рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Районы и округа в Курганской области получили более 10,6 млрд рублей Фото:

Правительство Курганской области за первые полгода выделило округам, районам и городам 10,6 млрд рублей. О суммах финансовой помощи URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной и внутренней политики в ответ на редакционный запрос.

«На 1 июля межбюджетные трансферы бюджетным муниципальных районов, муниципальных и городских округов предоставлены в размере 10 млрд 637,3 млн рублей. Дотации предоставлены в целях выравнивания финансовых возможностей муниципалитетов, а также обеспечения текущей сбалансированности местных бюджетов», — говорится в ответе областных властей.

Из региональной казны муниципалитетам выделено 3 млрд 704 млн рублей (52,2% к годовому плану). Деньги поступали в виде дотаций, субвенций и субсидий, указано в ответе.

Ранее URA.RU писало, что госдолг Курганской области превысил 17,49 млрд рублей. Тогда власти объяснили, что сумма выросла из-за предоставленного бюджетного кредита.

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Правительство Курганской области за первые полгода выделило округам, районам и городам 10,6 млрд рублей. О суммах финансовой помощи URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной и внутренней политики в ответ на редакционный запрос. «На 1 июля межбюджетные трансферы бюджетным муниципальных районов, муниципальных и городских округов предоставлены в размере 10 млрд 637,3 млн рублей. Дотации предоставлены в целях выравнивания финансовых возможностей муниципалитетов, а также обеспечения текущей сбалансированности местных бюджетов», — говорится в ответе областных властей. Из региональной казны муниципалитетам выделено 3 млрд 704 млн рублей (52,2% к годовому плану). Деньги поступали в виде дотаций, субвенций и субсидий, указано в ответе. Ранее URA.RU писало, что госдолг Курганской области превысил 17,49 млрд рублей. Тогда власти объяснили, что сумма выросла из-за предоставленного бюджетного кредита.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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