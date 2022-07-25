Во время рыбалки на курганском озере утонул мужчина

25 июля 2022 в 17:40 Размер текста - 17 +

Во время рыбалки в Курганской области утонул мужчина Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Вблизи деревни Зуборевка Звериноголовского района Курганской области обнаружено тело утонувшего рыбка. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Курганской области. «Установлено, что 21 июля мужчина 1961 года рождения на надувной лодке выплыл на озеро Рябово с целью осуществления рыбалки. Водоем находится рядом с деревней Зуборевка Звериноголовского района. <…> На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Тело рыбака обнаружили и извлекли из воды 23 июля», — отмечают в ведомстве. На сегодняшний день следователи опросили очевидцев и провели необходимые мероприятия, чтобы установить причины и обстоятельства гибели. Куртамышский межрайонный следственный отдел ведет процессуальную проверку. В том числе в ведомстве напоминают, что нужно соблюдать правила пребывания на воде, в том числе, при осуществлении рыбной ловли. Ранее URA.RU писало, что с начала сезона в Курганской области число людей, утонувших во время купания, выросло до десяти. Большинство случаев связано с купанием в необорудованных для этого водоемах.

Вблизи деревни Зуборевка Звериноголовского района Курганской области обнаружено тело утонувшего рыбка. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Курганской области. «Установлено, что 21 июля мужчина 1961 года рождения на надувной лодке выплыл на озеро Рябово с целью осуществления рыбалки. Водоем находится рядом с деревней Зуборевка Звериноголовского района. <…> На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Тело рыбака обнаружили и извлекли из воды 23 июля», — отмечают в ведомстве. На сегодняшний день следователи опросили очевидцев и провели необходимые мероприятия, чтобы установить причины и обстоятельства гибели. Куртамышский межрайонный следственный отдел ведет процессуальную проверку. В том числе в ведомстве напоминают, что нужно соблюдать правила пребывания на воде, в том числе, при осуществлении рыбной ловли. Ранее URA.RU писало, что с начала сезона в Курганской области число людей, утонувших во время купания, выросло до десяти. Большинство случаев связано с купанием в необорудованных для этого водоемах.