Курганцев не устраивает то, что места отдыха превращают в свалки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Курганцы жалуются на то, что в местах отдыха разбрасывают мусор. Пользователи оставляют свои гневные комментарии под постом в группе «Типичный Курган» в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы всегда ездили на Тобол. Было хорошо, чисто, мусора не так много, но мы всегда забирали свой мусор, еще проходились по периметру и собирали остальное. В этом году приехали, а там просто свалка из 5-6 желтых огромных пакетов, а вокруг куча пустых полторашек! Люди приезжают, привозят свою еду и выпивку, места в багажнике для этого хватает, а как увезти мусор с собой, так места нет», — рассказывает Лариса Матвеева.

Некоторые подписчики советуют убирать мусор за другими, но и тут есть те, кто с этим не согласен. «Будут думать, что за ними убирают и т. д. Пусть все видят реальное положение дел», — объясняет свою позицию Саша Корнилов. В ответ на его комментарий Татьяна Концевая говорит, что лично ей неприятно отдыхать на свалке. На один из комментариев ответила администрация Кургана, рассказав, что во всех местах отдыха уборка мусора ведется в ежедневном режиме, а на территории пляжей заполнение бункеров отслеживается и по мере необходимости подается заявка на вывоз.

Ранее URA.RU писало, что курганцы вошли в топ-10 «не мусорящих» жителей страны. Горожане заняли восьмое место среди регионов России, производящих наименьшее количество отходов на единицу населения в 2021 году.

Некоторые подписчики советуют говорить тем, кто мусорит, чтобы они убирали за собой Скриншот комментариев в социальной сети «ВКонтакте»