Курганцы вошли в топ-10 «не мусорящих» жителей страны

Курганцы заняли восьмое место в РФ по количеству мусора ни одного жителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Курганской области заняли восьмое место среди регионов России, производящих наименьшее количество отходов на единицу населения в 2021 году. Об этом сообщили аналитики компании FinExpertiza (Финэкспертиза).

«Меньше всего мусора в пересчете на каждого городского жителя образуется в <…> [8 место] Курганской области (258 кг на человека)». — сообщает отчет на сайте компании. Лидером стала республика Тыва, где жители производят всего 198,5 кг отходов на одного жителя.

Всего в 2021 году жители российских городов выбросили 47,4 млн тонн бытового мусора. Почти 22% от этого объема пришлись на Москву и Московскую область. Однако больше всего мусора на душу населения «производят» на Камчатке, 893,1 кг. В среднем, жители России за год создают по 434,7 кг ТКО.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Курганской области накопили долги за вывоз мусора. Несмотря на снижение тарифа, долги регоператору достигли 466 млн рублей.