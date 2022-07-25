Житель Тюмени пожаловался на водителя грузовика, который приехал во двор и начал выгружать отходы на контейнерную площадку. Об этом событии на улице Домостроителей рассказали в Тюменском экологическом объединении (ТЭО).
«Никого не стесняясь, около 10 часов вечера, у контейнерной площадки припарковался и начал выгружать из кузова отходы водитель огромной фуры. За считанные минуты он полностью заполнил все три контейнера», — рассказали об инциденте в пресс-службе «ТЭО». Там уточнили, что «антиэкологичную» фуру они увидели впервые.
В объединении также напомнили, что контейнерные площадки рассчитаны только на жителей двора. «Отходы производств и другой коммерческой деятельности утилизируются иначе. Нарушения предпринимателей мгновенно приводят к преждевременному переполнению баков и захламлению площадки», — отметили в управлении по связам с общественностью «ТЭО».
Первая «антиэкологичная фура», которую обнаружило «ТЭО»
Фото: официальная страница «ТЭО» в сети интернет
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Житель Тюмени пожаловался на водителя грузовика, который приехал во двор и начал выгружать отходы на контейнерную площадку. Об этом событии на улице Домостроителей рассказали в Тюменском экологическом объединении (ТЭО). «Никого не стесняясь, около 10 часов вечера, у контейнерной площадки припарковался и начал выгружать из кузова отходы водитель огромной фуры. За считанные минуты он полностью заполнил все три контейнера», — рассказали об инциденте в пресс-службе «ТЭО». Там уточнили, что «антиэкологичную» фуру они увидели впервые. В объединении также напомнили, что контейнерные площадки рассчитаны только на жителей двора. «Отходы производств и другой коммерческой деятельности утилизируются иначе. Нарушения предпринимателей мгновенно приводят к преждевременному переполнению баков и захламлению площадки», — отметили в управлении по связам с общественностью «ТЭО».