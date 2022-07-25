25 июля 2022

В Тюмени водитель фуры возит отходы в жилые дворы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фуры в городе Курган, фура
Тюменец пожаловался, что водитель фуры выбрасывает отходы во дворе Фото:

Житель Тюмени пожаловался на водителя грузовика, который приехал во двор и начал выгружать отходы на контейнерную площадку. Об этом событии на улице Домостроителей рассказали в Тюменском экологическом объединении (ТЭО).

«Никого не стесняясь, около 10 часов вечера, у контейнерной площадки припарковался и начал выгружать из кузова отходы водитель огромной фуры. За считанные минуты он полностью заполнил все три контейнера», — рассказали об инциденте в пресс-службе «ТЭО». Там уточнили, что «антиэкологичную» фуру они увидели впервые.

В объединении также напомнили, что контейнерные площадки рассчитаны только на жителей двора. «Отходы производств и другой коммерческой деятельности утилизируются иначе. Нарушения предпринимателей мгновенно приводят к преждевременному переполнению баков и захламлению площадки», — отметили в управлении по связам с общественностью «ТЭО».

Первая «антиэкологичная фура», которую обнаружило «ТЭО»
Фото:

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Житель Тюмени пожаловался на водителя грузовика, который приехал во двор и начал выгружать отходы на контейнерную площадку. Об этом событии на улице Домостроителей рассказали в Тюменском экологическом объединении (ТЭО). «Никого не стесняясь, около 10 часов вечера, у контейнерной площадки припарковался и начал выгружать из кузова отходы водитель огромной фуры. За считанные минуты он полностью заполнил все три контейнера», — рассказали об инциденте в пресс-службе «ТЭО». Там уточнили, что «антиэкологичную» фуру они увидели впервые. В объединении также напомнили, что контейнерные площадки рассчитаны только на жителей двора. «Отходы производств и другой коммерческой деятельности утилизируются иначе. Нарушения предпринимателей мгновенно приводят к преждевременному переполнению баков и захламлению площадки», — отметили в управлении по связам с общественностью «ТЭО».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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