Тюменец пожаловался, что водитель фуры выбрасывает отходы во дворе Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Житель Тюмени пожаловался на водителя грузовика, который приехал во двор и начал выгружать отходы на контейнерную площадку. Об этом событии на улице Домостроителей рассказали в Тюменском экологическом объединении (ТЭО).

«Никого не стесняясь, около 10 часов вечера, у контейнерной площадки припарковался и начал выгружать из кузова отходы водитель огромной фуры. За считанные минуты он полностью заполнил все три контейнера», — рассказали об инциденте в пресс-службе «ТЭО». Там уточнили, что «антиэкологичную» фуру они увидели впервые.

В объединении также напомнили, что контейнерные площадки рассчитаны только на жителей двора. «Отходы производств и другой коммерческой деятельности утилизируются иначе. Нарушения предпринимателей мгновенно приводят к преждевременному переполнению баков и захламлению площадки», — отметили в управлении по связам с общественностью «ТЭО».