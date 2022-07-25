Владельцы торговой недвижимости Тюмени замораживают сделки

В сегменте торговой недвижимости пострадали сделки по аренде и продаже Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Сегмент торговой недвижимости в Тюмени находится в упадке. Инвесторы начали подтормаживать процессы различных сделок из-за оттока арендаторов, а цены в этой сфере упали на 9%, о чем рассказал Максим Гончаров, заместитель директора направления «Недвижимость» группы компаний SRG.

«Больше всех пострадал сегмент торговой недвижимости. Инвесторы не торопятся заключать сделки из-за оттока арендаторов и будут дожидаться стабилизации в данном сегменте», — рассказал «РБК Тюмень» Максим Гончаров. В издании также уточнили, что именно в торговом сегменте наблюдается наибольшее снижение цен, которое составило 9%.

При этом в офисном и складском сегментах отметили положительную динамику. Рост цен зафиксирован на 8% и 9% соответственно. Это касается как сделок по аренде, так и по продаже недвижимости.

Ранее URA.RU также сообщало, что готовый бизнес в Тюмени стал одним из самых дорогих в России. Средняя цена в Тюмени составила 1 млн рублей, отстав от цен в Санкт-Петербурге всего на 50 тысяч рублей.