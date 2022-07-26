Жильцы курганских домов разозлились на ночных любителей автомузыки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы не могут уснуть по ночам из-за водителей, которые проезжают мимо их домов с громко играющей музыкой. Особое недовольство у них вызывают те, кто паркуются под окнами жильцов и демонстрируют способности колонок в своих машинах. Эту проблему горожане решили обсудить в паблике «Подслушано Курган» в социальной сети «ВКонтакте».

«Музыканты на своих машинах, вы что, совсем уже что-ли? Пocле 22:00 никакой громкой музыки! Чтоб у вaс так же, когда дети будут, под окнами стояли и бомбили сабами. На самом деле достали! Сил уже нет. И не надо говорить „езжай в тихое место, либо в степь.“ Была бы возможность, давно бы уже свалили», — пишет разгневанный подписчик. Комментаторы его поддерживают и предлагают вызывать полицию, чтобы те штрафовали любителей автомузыки.

Анастасия Романюк тоже согласна с этой ситуацией. «Поддерживаю. Вчера в 12 часов ночи только уложили ребенка, и какой-то болван проехал, да так, что у нас окна задребезжали! А мы, на минуточку, на пятом этаже живем», — пишет девушка в комментариях. Но некоторые пользователи говорят, что только в Кургане не любят таких водителей, а в других городах на них всем все равно.

Ранее URA.RU писало, что пьяная женщина хотела подкупить полицейского после ДТП в Кургане. Не справившись с управлением, она допустила наезд на препятствие.

Курганцы недовольны тем, что по ночам им не дают спать, поэтому предлагают наказывать таких водителей Скриншот из социальной сети «ВКонтакте»