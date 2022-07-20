Пьяная автоледи хотела подкупить полицейского после ДТП в Кургане

20 июля 2022 в 23:52 Размер текста - 17 +

Все происходящее было зафиксировано на переносной видеорегистратор инспекторов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чтобы избежать задержания автомобиля, нетрезвая владелица — 50-летняя жительница города Щучье (Курганская область) предложила сотруднику ДПС 50 тысяч рублей в качестве взятки. Ранее женщина, не справившись с управлением, допустила наезд на препятствие, сообщили в пресс-служба УМВД России по Курганской области. «Женщина находилась за рулем в нетрезвом виде, что подтвердили результаты освидетельствования на состояние опьянения. Полицейский объяснил женщине, что ее действия квалифицируются как дача взятки должностному лицу. О происшествии сотрудник ГИБДД незамедлительно сообщил в дежурную часть МО МВД России „Щучанский“, нарушительница была доставлена в отдел полиции», — написано на сайте ведомства. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело (покушение на дачу взятки). Максимальное наказание, которое ей грозит — лишение свободы на срок до восьми лет. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Также в отношении нарушительницы составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Чтобы избежать задержания автомобиля, нетрезвая владелица — 50-летняя жительница города Щучье (Курганская область) предложила сотруднику ДПС 50 тысяч рублей в качестве взятки. Ранее женщина, не справившись с управлением, допустила наезд на препятствие, сообщили в пресс-служба УМВД России по Курганской области. «Женщина находилась за рулем в нетрезвом виде, что подтвердили результаты освидетельствования на состояние опьянения. Полицейский объяснил женщине, что ее действия квалифицируются как дача взятки должностному лицу. О происшествии сотрудник ГИБДД незамедлительно сообщил в дежурную часть МО МВД России „Щучанский“, нарушительница была доставлена в отдел полиции», — написано на сайте ведомства. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело (покушение на дачу взятки). Максимальное наказание, которое ей грозит — лишение свободы на срок до восьми лет. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Также в отношении нарушительницы составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения.