Топ-менеджер тюменской дочки «Роснефти» выслушал приговор суда

26 июля 2022 в 12:57 Размер текста - 17 +

Бывший замначальника Управления организации капитального строительства ООО «РН-Уватнефтегаз» оштрафован на 3 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший замначальника Управления организации капитального строительства ООО «РН-Уватнефтегаз» был признан виновным в коммерческом подкупе в особо крупном размере и приговорен к штрафу в 3 млн рублей с частичной конфискацией имущества. Об этом без указания названия организации сообщает официальный сайт регионального СК. Мужчина оказывал содействие одному из подрядчиков, за что получал дорогие подарки: смартфоны и планшеты Apple, внедорожник «Toyota Land Cruiser 200» и стройматериалы. «Собранные следственными органами СК РФ по Тюменской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему заместителю начальника коммерческой нефтяной компании, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.8 ст. 204 УК РФ — коммерческий подкуп в особо крупном размере. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 3 млн. рублей, с конфискацией имущества, полученного в результате коммерческого подкупа», — указано в сообщении регионального управления СК по Тюменской области. Следствием установлено, что в период с 2018 по 2021 год замначальника УОКС ООО «РН-Уватнефтегаз» оказывал содействие одной из подрядных организаций. В том числе, помогая беспрепятственно подписывать документы служебного характера. В знак благодарности мужчина получил от подрядчика автомобиль Toyota Land Cruiser 200, строительные материалы на общую сумму 4, 5 млн рублей, а также смартфоны и планшеты Apple. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший замначальника Управления организации капитального строительства ООО «РН-Уватнефтегаз» был признан виновным в коммерческом подкупе в особо крупном размере и приговорен к штрафу в 3 млн рублей с частичной конфискацией имущества. Об этом без указания названия организации сообщает официальный сайт регионального СК. Мужчина оказывал содействие одному из подрядчиков, за что получал дорогие подарки: смартфоны и планшеты Apple, внедорожник «Toyota Land Cruiser 200» и стройматериалы. «Собранные следственными органами СК РФ по Тюменской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему заместителю начальника коммерческой нефтяной компании, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.8 ст. 204 УК РФ — коммерческий подкуп в особо крупном размере. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 3 млн. рублей, с конфискацией имущества, полученного в результате коммерческого подкупа», — указано в сообщении регионального управления СК по Тюменской области. Следствием установлено, что в период с 2018 по 2021 год замначальника УОКС ООО «РН-Уватнефтегаз» оказывал содействие одной из подрядных организаций. В том числе, помогая беспрепятственно подписывать документы служебного характера. В знак благодарности мужчина получил от подрядчика автомобиль Toyota Land Cruiser 200, строительные материалы на общую сумму 4, 5 млн рублей, а также смартфоны и планшеты Apple.