Защита Грайнер пояснила причину употребления наркотиков

Нарколог пояснил, что спортсмены часто употребляют медицинскую марихуану вместо обезболивающих Владимир Жабриков © URA.RU

Представители защиты экс-игрока баскетбольного клуба УГМК (Екатеринбург) Бритни Грайнер, которую задержали в России по обвинению в употреблении наркотиков, объяснили, зачем спортсменка принимала медицинскую марихуану. По их словам, таким образом она пыталась облегчить боль от травм, как это делают многие другие международные спортсмены.

«При наличии рецепта Бритни могла использовать его в медицинских, а не в развлекательных целях», — передает Reuters слова юриста юридической фирмы «Рыбалкин, Горцунян, Дьякин и партнеры» Марии Благоволиной.

Эксперт-нарколог, вызванный защитой Грайнер, заявил, что медицинский каннабис широко используется для лечения спортсменов в тех странах, где это законно. Также он пояснил, что гашишное масло имеет меньше побочных эффектов, чем другие обезболивающие.

После суда спортсменка подняла разлинованный лист бумаги с фотографиями двух своих лучших друзей. Это были товарищ по команде и ее жены Шарель Грайнер в майке № 42 американской футбольной команды Phoenix Mercury.

Баскетболистка УГМК Бриттни Грайнер была задержана с гашишным маслом в багаже в марте в аэропорту Шереметьево в Москве. В США развернута кампания в ее поддержку. Сейчас девушка перестала числиться игроком УГМК (Екатеринбург) в связи с истечением срока контракта. По мере развития событий сообщалось, что Грайнер могут обменять на россиянина Виктора Бута, который находится в американской тюрьме с 2008 года за попытку торговли оружием и поддержку терроризма. Однако в МИД РФ дают понять, что консультации на эту тему возможны только по окончании суда. 7 июля спортсменка признала, что виновна в контрабанде.

26 июля задержанную по подозрению в контрабанде наркотиков баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер привели в суд на одно из заседаний по ее делу. Чиновник из посольства США в РФ упал в обморок во время заседания.