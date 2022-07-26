В Курганской области похитили и сдали в металлолом рельсы

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Командно-штабная тренировка по ликвидации ЧС. Супряк, рельсы, жд дорога, станция супряк
В районный суд Курганской области поступило уголовное дело о хищении рельсы Фото:

Двух жителей Каргапольского района (Курганская область) обвиняют в похищении железнодорожной рельсы, которую впоследствии обнаружили в пункте приема металлолома. Об этом сообщили в уральской транспортной прокуратуре.

«По версии следствия, в апреле 2022 года обвиняемые, находясь на территории Каргапольского района Курганской области, с места временного хранения совершили хищение 17 метров рельсы. Злоумышленники распилили ее на части и сдали в пункт приема лома металла», — пишет пресс-служба ведомства. По данным следствия, вес похищенного из места хранения металла составил одну тонну.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по факту хищения чужого имущества, совершенного группой лиц. Дело передали в Каргапольский районный суд, виновным может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что в городе Шадринске Курганской области украли барельефы львов. Пропажу у себя на даче обнаружил местный депутат, о чем сообщил в полицию.

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Двух жителей Каргапольского района (Курганская область) обвиняют в похищении железнодорожной рельсы, которую впоследствии обнаружили в пункте приема металлолома. Об этом сообщили в уральской транспортной прокуратуре. «По версии следствия, в апреле 2022 года обвиняемые, находясь на территории Каргапольского района Курганской области, с места временного хранения совершили хищение 17 метров рельсы. Злоумышленники распилили ее на части и сдали в пункт приема лома металла», — пишет пресс-служба ведомства. По данным следствия, вес похищенного из места хранения металла составил одну тонну. В отношении мужчин возбудили уголовное дело по факту хищения чужого имущества, совершенного группой лиц. Дело передали в Каргапольский районный суд, виновным может грозить до пяти лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что в городе Шадринске Курганской области украли барельефы львов. Пропажу у себя на даче обнаружил местный депутат, о чем сообщил в полицию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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