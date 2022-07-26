В Курганской области похитили и сдали в металлолом рельсы

В районный суд Курганской области поступило уголовное дело о хищении рельсы Фото: Илья Московец © URA.RU

Двух жителей Каргапольского района (Курганская область) обвиняют в похищении железнодорожной рельсы, которую впоследствии обнаружили в пункте приема металлолома. Об этом сообщили в уральской транспортной прокуратуре.

«По версии следствия, в апреле 2022 года обвиняемые, находясь на территории Каргапольского района Курганской области, с места временного хранения совершили хищение 17 метров рельсы. Злоумышленники распилили ее на части и сдали в пункт приема лома металла», — пишет пресс-служба ведомства. По данным следствия, вес похищенного из места хранения металла составил одну тонну.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по факту хищения чужого имущества, совершенного группой лиц. Дело передали в Каргапольский районный суд, виновным может грозить до пяти лет лишения свободы.

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