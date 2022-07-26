Весь Ишим оставят без воды

Ишимцев просят запастись водой на период отключения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Ишима (Тюменская область) останутся без воды на два дня. О проведении работ по дезинфекции и промывке сообщила пресс-служба мэрии города. Отключение продлится с 29 до 31 июля.

«АО „Водоканал“ предупреждает, что в связи с проведением работ по дезинфекции и промывке технологического оборудования (цех ОСВ-1) подача воды в городские водопроводные сети будет прекращена с 20:00 29 июля до 24:00 31 июля», — сообщает пресс-служба администрации города. На этот период жителей просят запастись водой.

Ранее отключение уже проходило в залинейной части города. Села Стрехнино, деревня Зырянка и поселок Лозовое оставались без воды с 22 по 24 июля.