Весь Ишим оставят без воды

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Ишимцев просят запастись водой на период отключения Фото:

Жители Ишима (Тюменская область) останутся без воды на два дня. О проведении работ по дезинфекции и промывке сообщила пресс-служба мэрии города. Отключение продлится с 29 до 31 июля.

«АО „Водоканал“ предупреждает, что в связи с проведением работ по дезинфекции и промывке технологического оборудования (цех ОСВ-1) подача воды в городские водопроводные сети будет прекращена с 20:00 29 июля до 24:00 31 июля», — сообщает пресс-служба администрации города. На этот период жителей просят запастись водой.

Ранее отключение уже проходило в залинейной части города. Села Стрехнино, деревня Зырянка и поселок Лозовое оставались без воды с 22 по 24 июля.

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Жители Ишима (Тюменская область) останутся без воды на два дня. О проведении работ по дезинфекции и промывке сообщила пресс-служба мэрии города. Отключение продлится с 29 до 31 июля. «АО „Водоканал“ предупреждает, что в связи с проведением работ по дезинфекции и промывке технологического оборудования (цех ОСВ-1) подача воды в городские водопроводные сети будет прекращена с 20:00 29 июля до 24:00 31 июля», — сообщает пресс-служба администрации города. На этот период жителей просят запастись водой. Ранее отключение уже проходило в залинейной части города. Села Стрехнино, деревня Зырянка и поселок Лозовое оставались без воды с 22 по 24 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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