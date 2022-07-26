Курганец, пристававший к падчерице, сядет в колонию на 12 лет

27 июля 2022 в 16:30 Размер текста - 17 +

Педофила из Курганской области посадят на 12 лет Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Жителю поселка Каргаполье в Курганской области, который приставал к падчерице, суд вынес приговор. Об этом сообщили на официальном сайте следственного комитета по Курганской области. «Согласно материалам уголовного дела, в феврале текущего года обвиняемый, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, совершил действия сексуального характера в отношении дочери своей супруги. Узнав о произошедшем, мать потерпевшей девочки незамедлительно обратилась в правоохранительные органы», — говорится в сообщении ведомства. Собранных следственными органами доказательств оказалось достаточно, чтобы суд вынес приговор в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». 44-летнему жителю Каргаполья назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Ранее URA.RU писало, что в Кургане арестовали недавно освобожденного педофила. Мужчина подозревается в совершении преступления в отношении малолетних детей.

Жителю поселка Каргаполье в Курганской области, который приставал к падчерице, суд вынес приговор. Об этом сообщили на официальном сайте следственного комитета по Курганской области. «Согласно материалам уголовного дела, в феврале текущего года обвиняемый, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, совершил действия сексуального характера в отношении дочери своей супруги. Узнав о произошедшем, мать потерпевшей девочки незамедлительно обратилась в правоохранительные органы», — говорится в сообщении ведомства. Собранных следственными органами доказательств оказалось достаточно, чтобы суд вынес приговор в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». 44-летнему жителю Каргаполья назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Ранее URA.RU писало, что в Кургане арестовали недавно освобожденного педофила. Мужчина подозревается в совершении преступления в отношении малолетних детей.