26 июля 2022

Курганец, пристававший к падчерице, сядет в колонию на 12 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюрьма - музей. Тобольск, камера, тюрьма, нары
Педофила из Курганской области посадят на 12 лет Фото:

Жителю поселка Каргаполье в Курганской области, который приставал к падчерице, суд вынес приговор. Об этом сообщили на официальном сайте следственного комитета по Курганской области.

«Согласно материалам уголовного дела, в феврале текущего года обвиняемый, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, совершил действия сексуального характера в отношении дочери своей супруги. Узнав о произошедшем, мать потерпевшей девочки незамедлительно обратилась в правоохранительные органы», — говорится в сообщении ведомства.

Собранных следственными органами доказательств оказалось достаточно, чтобы суд вынес приговор в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». 44-летнему жителю Каргаполья назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане арестовали недавно освобожденного педофила. Мужчина подозревается в совершении преступления в отношении малолетних детей.

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Жителю поселка Каргаполье в Курганской области, который приставал к падчерице, суд вынес приговор. Об этом сообщили на официальном сайте следственного комитета по Курганской области. «Согласно материалам уголовного дела, в феврале текущего года обвиняемый, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, совершил действия сексуального характера в отношении дочери своей супруги. Узнав о произошедшем, мать потерпевшей девочки незамедлительно обратилась в правоохранительные органы», — говорится в сообщении ведомства. Собранных следственными органами доказательств оказалось достаточно, чтобы суд вынес приговор в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». 44-летнему жителю Каргаполья назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Ранее URA.RU писало, что в Кургане арестовали недавно освобожденного педофила. Мужчина подозревается в совершении преступления в отношении малолетних детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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