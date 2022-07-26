Участник мегапроектов в ЯНАО засекретил финансовую отчетность

ПАО «НОВАТЭК» принял решение не публиковать финансовую отчетность Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Крупный участник стратегических проектов в ЯНАО — ПАО «НОВАТЭК» принял решение не публиковать финансовый отчет за первое полугодие 2022 года. О данном решении сообщает пресс-служба «НОВАТЭК» на сайте компании.

«ПAO „НОВАТЭК“ сообщает, что Компания приняла решение не публиковать финансовую отчетность и не проводить телеконференцию с инвесторами по результатам второго квартала и первого полугодия 2022 года», — сообщает пресс-служба компании.

Месторождения и лицензионные участки, разрабатываемые компанией и ее дочерними предприятиями, преимущественно расположены в ЯНАО. В связи с запуском проекта «Ямал СПГ» компания вышла на международный уровень.

Ранее URA.RU рассказало, что глава «НОВАТЭК» Леонид Михельсон заявил о важности государственной поддержки для проекта «Ямал СПГ». Нужна специальная программа для локализации СПГ-оборудования.