26 июля 2022

Участник мегапроектов в ЯНАО засекретил финансовую отчетность

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V Международный арктический форум, второй день. Санкт-Петербург, стенд, природный газ, новатэк
ПАО «НОВАТЭК» принял решение не публиковать финансовую отчетность Фото:

Крупный участник стратегических проектов в ЯНАО — ПАО «НОВАТЭК» принял решение не публиковать финансовый отчет за первое полугодие 2022 года. О данном решении сообщает пресс-служба «НОВАТЭК» на сайте компании.

«ПAO „НОВАТЭК“ сообщает, что Компания приняла решение не публиковать финансовую отчетность и не проводить телеконференцию с инвесторами по результатам второго квартала и первого полугодия 2022 года», — сообщает пресс-служба компании.

Месторождения и лицензионные участки, разрабатываемые компанией и ее дочерними предприятиями, преимущественно расположены в ЯНАО. В связи с запуском проекта «Ямал СПГ» компания вышла на международный уровень.

Ранее URA.RU рассказало, что глава «НОВАТЭК» Леонид Михельсон заявил о важности государственной поддержки для проекта «Ямал СПГ». Нужна специальная программа для локализации СПГ-оборудования.

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Крупный участник стратегических проектов в ЯНАО — ПАО «НОВАТЭК» принял решение не публиковать финансовый отчет за первое полугодие 2022 года. О данном решении сообщает пресс-служба «НОВАТЭК» на сайте компании. «ПAO „НОВАТЭК“ сообщает, что Компания приняла решение не публиковать финансовую отчетность и не проводить телеконференцию с инвесторами по результатам второго квартала и первого полугодия 2022 года», — сообщает пресс-служба компании. Месторождения и лицензионные участки, разрабатываемые компанией и ее дочерними предприятиями, преимущественно расположены в ЯНАО. В связи с запуском проекта «Ямал СПГ» компания вышла на международный уровень. Ранее URA.RU рассказало, что глава «НОВАТЭК» Леонид Михельсон заявил о важности государственной поддержки для проекта «Ямал СПГ». Нужна специальная программа для локализации СПГ-оборудования.
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© Служба новостей «URA.RU»
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