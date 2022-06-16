Глава НОВАТЭКа рассказал, что ЯмалСПГ нужна господдержка

Для запуска каждые полгода новой линии СПГ нужно 24 млрд рублей Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Глава НОВАТЭК Леонид Михельсон заявил, что предприятиям РФ необходимы 24 млрд рублей господдержки для локализации производства оборудования СПГ. Как он сообщил во время сессии организованной в рамках Петербургского международного экономического форума, еще на этапе создания проекта «Ямал СПГ» обсуждалось важность государственной поддержки.

«Еще на этапе создания проекта „Ямал СПГ“ мы говорили о важности запуска специальной программы для российских предприятий, локализующих СПГ-оборудование. За рубежом индустрия формировалась десятилетиями, ускоренно наладить производство оборудования такой высокой сложности без господдержки, мы считаем, невозможно», — приводит слова Михельсона «Коммерсант».

Как он добавил, России необходимо ускорить разработку собственных технологий. Так, выделенные 24 млрд рублей на НИОКР позволит запускать каждые полтора года по одной линии завода СПГ стоимостью 400 млрд рублей, однако, по его словам, господержки недостаточно. «Выделенная сумма компенсирует, прикинули, где-то 36% затрат производителей на эти НИОКРы», — добавил Леонид Михельсон.

Ранее URA.RU сообщало, что ПАО «НОВАТЭК» анонсировал крупный заказ на строительство 30 танкеров-газовозов, способных перевозить суммарно до 1 млн тонн СПГ в год для проекта «Ямал СПГ». На данный момент компания в задействовала 28 судов для ямальского проекта.