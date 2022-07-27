В Зауралье мужчина до смерти забил собутыльника и лег спать

Зауралец обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По данным следствия, в ходе возникшей ссоры после совместного распития спиртного обвиняемый избил собутыльника, после чего отправился на боковую. О смерти мужчины 32-летний житель Курганской области узнал только утром, рассказали в пресс-службе СУ СКРФ по Курганской области.

«В конце февраля текущего года обвиняемый приехал в гости к своему товарищу. В ходе распития спиртного между ним и малознакомым ему мужчиной, проживающем в доме, произошел конфликт. В ходе возникшей ссоры обвиняемый избил последнего, после чего лег спать. Утром от хозяина дома он узнал, что потерпевший скончался. Причина смерти — полученная травма головы», — написано на сайте ведомства. Обвиняемый в ходе допроса свою вину признал. На время следствия он заключен под стражу.

О том, что молодой человек из села Лесниково (Курганская область) до смерти забил 59-летнего мужчину, URA.RU писало ранее. Потерпевший пришел в дом, где проживал обвиняемый с семьей. В результате возникшей ссоры юноша напал на мужчину и жестоко его избил.