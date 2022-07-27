В курганском садоводстве сгорел дом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В дачном поселке СНТ «Бодрость» под Курганом сгорел дом. Возгорание заметили курганцы, которые разбудили жильцов соседних домов, но те отказались помогать тушить пожар. Очевидцы поделились видео в паблике «Реальный Курган» в социальной сети «ВКонтакте». Информацию о пожаре URA.RU подтвердили и в ГУ МЧС России по Курганской области.

«Ехали домой с другом. Видим с трассы, что что-то вдалеке горит. Поехали до СНТ „Бодрость“, там горел дом. На улице никого из людей не было. Начали шуметь, стучать по заборам, воротам, чтобы поднять народ», — рассказывает один из очевидцев. По его словам, когда люди начали выходить из домов, они даже не обратили внимание на пожар. «Они сказали, что с работы, устали. А мы как будто с отдыха ехали. В итоге все сошлось к тому, что мы их потревожили», — делится произошедшим мужчина.

Корреспондент URA.RU уточнил информацию у пресс-службы ГУ МЧС. «Сообщение поступило в 23:39. В 00:20 пожар был локализован, а в 00:40 удалось ликвидировать открытое горение. В тушении пожара были задействованы 11 человек и 4 единицы техники. Общая площадь горения составила 15 квадратных метров», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане в нежилом доме на Бурова-Петрова произошел пожар. Пожар потушили девять человек с помощью трех единиц техники.