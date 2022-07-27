Водителя курганского замгубернатора хотят лишить премии за обгон

Водитель замгубернатора Курганской области обогнал автомобиль другого замгубернатора (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Водителя заместителя губернатора Курганской области Ларисы Кокориной хотят лишить премии из-за обгона автомобиля другого чиновника — руководителя аппарата главы региона Оксаны Куташи. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям.

«Во время поездки на Крестовскую ярмарку в Шадринский округ водитель замгубернатора Ларисы Кокориной обогнал автомобиль замгубернатора Оксаны Куташи. Но, как оказалось, этого делать было нельзя. Водителя Кокориной пообещали лишить премий и надбавок. Всех возмутили такие разговоры. Тем более по статусу чиновницы совершенно в одинаковой должности», — рассказал источник из числа чиновников.

Второй инсайдер подтвердил, что такой случай произошел. Правда, по его словам, водители сомневаются, что эти угрозы реальны. «Выглядело все как шутка. Увидим все после получения аванса и зарплаты по итогам месяца», — уточнил другой источник, близкий к правительству.

В департамент информационной и внутренней политики региона направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать данную информацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что Крестовско-Ивановская ярмарка, которая считается самой старейшей в регионе, собрала почти десять тысяч человек. В числе гостей были губернатор Вадим Шумков, замгубернатора Лариса Кокорина и Оксана Куташи, главы районов и округов.