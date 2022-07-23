В курганской деревне провели оперный концерт под открытым небом

Крестовскую-Ивановскую ярмарку возобновили после трехлетнего перерыва Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

В Курганской области после трехлетнего перерыва прошла Крестовско-Ивановская ярмарка. В ней приняли участие почти 10 тысяч человек. Перед гостями на сцене под открытым небом выступил солист театра «Санкт-Петербург опера» Ярамир Низамутдинов. В правительстве региона отмечают, что это старейшая ярмарка Зауралья.

«В конце XIX—XX веков Крестовско-Ивановская ярмарка была третьей по величине в России после Ирбитской и Нижегородской. Купцы свозили сюда товары не только со всей страны, но и из других государств, в том числе Китая», — сообщают в пресс-службе правительства региона.

Крестово-Ивановская ярмарка этого года была представлена торговыми рядами, на которых свою продукцию презентовали более 200 производителей. Параллельно на ярмарке проходила развлекательная программа, с акцентом, по словам губернатора Курганской области Вадима Шумкова, на «восстановление культурных традиций»: турнир косарей, цыганские песни, дефиле народных костюмов и народные забавы.

Помимо солиста театра «Санкт-Петербург опера» Ярамира Низамутдинова (уроженца Зауралья), для участников и гостей ярмарки выступили ансамбли «Ягори» из Екатеринбурга, «Ярмарка» из Перми и курганский «Цветень». По традиции во время проведения ярмарки в деревне Крестовское появился новый арт-объект — деревянная скульптура гусыни с гусятами.

В Курганской области после трехлетнего перерыва провели масштабную ярмарку Пресс-служба правительства Курганской области

Губернатор Вадим Шумков аплодирует выступлению своего любимого ансамбля «Цветень» Пресс-служба правительства Курганской области

Свою продукцию на ярмарке представили 200 производителей Пресс-служба правительства Курганской области

Арт-объект «Гусыня с гусятами». Это 8 по счету арт-объект, который открывают за все время проведения ярмарки Пресс-служба правительства Курганской области