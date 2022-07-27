Власти избавят жителей ЯНАО от опасного медведя

28 июля 2022 в 18:01 Размер текста - 17 +

Животное обитает в Пуровском районе рядом с Уренгойским месторождением Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Медведь, появившийся в Пуровском районе ЯНАО, представляет угрозу для местных жителей. Власти ЯНАО приняли решение избавиться от зверя, отловив или застрелив его, сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии ЯНАО. «Вид охотничьих ресурсов: бурый медведь. Количество охотничьих ресурсов, предполагаемых к добыче: 1. Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов: угроза… здоровью граждан», — написано в документе, опубликованном на сайте департамента. Животное находится в общедоступных охотничьих угодьях Пуровского района, которые прилегают к участку «УПЗОК 1» Уренгойского месторождения. Устранить медведя решено путем отлова или отстрела, с помощью живоловушек, и длинноствольных огнестрельных оружий с гладким или нарезным стволом. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО мужчина погиб из-за медведя. Следственный комитет установил, что житель Ноябрьска со своим другом в течение двух лет подкармливал медведя. Во время одной из таких кормежек дикий зверь внезапно напал на людей, убив одного и ранив другого.

Медведь, появившийся в Пуровском районе ЯНАО, представляет угрозу для местных жителей. Власти ЯНАО приняли решение избавиться от зверя, отловив или застрелив его, сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии ЯНАО. «Вид охотничьих ресурсов: бурый медведь. Количество охотничьих ресурсов, предполагаемых к добыче: 1. Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов: угроза… здоровью граждан», — написано в документе, опубликованном на сайте департамента. Животное находится в общедоступных охотничьих угодьях Пуровского района, которые прилегают к участку «УПЗОК 1» Уренгойского месторождения. Устранить медведя решено путем отлова или отстрела, с помощью живоловушек, и длинноствольных огнестрельных оружий с гладким или нарезным стволом. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО мужчина погиб из-за медведя. Следственный комитет установил, что житель Ноябрьска со своим другом в течение двух лет подкармливал медведя. Во время одной из таких кормежек дикий зверь внезапно напал на людей, убив одного и ранив другого.