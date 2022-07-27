27 июля 2022

Власти ЯНАО придумали, как помочь сельхозпредприятиям с доставкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания по правилам благоустройства. Курган, закон, документы, руки
Власти ЯНАО вводят новые субсидии для бизнесменов Фото:

Правительство ЯНАО будет давать деньги на доставку сырья сельхозпредприятиям, которые занимаются переработкой мяса и рыбы. Об этом сообщается на сайте властей региона.

«Правительство автономного округа утвердило новую субсидию для предприятий агропромышленного комплекса. Ее смогут получить переработчики сельскохозяйственной продукции Ямала для возмещения транспортных расходов по доставке мясного и рыбного сырья от региональных производителей из отдаленных и труднодоступных местностей», — говорится в сообщении.

По мнению властей региона, такая мера не только поддержит производителей сельхозпродукции, но и поможет увеличить объемы заготовки. На субсидию смогут претендовать как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Сумма будет рассчитываться по определенным ставкам. Ранее губернатор ЯНАО обещал бизнесменам налоговые льготы и субсидии.

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Правительство ЯНАО будет давать деньги на доставку сырья сельхозпредприятиям, которые занимаются переработкой мяса и рыбы. Об этом сообщается на сайте властей региона. «Правительство автономного округа утвердило новую субсидию для предприятий агропромышленного комплекса. Ее смогут получить переработчики сельскохозяйственной продукции Ямала для возмещения транспортных расходов по доставке мясного и рыбного сырья от региональных производителей из отдаленных и труднодоступных местностей», — говорится в сообщении. По мнению властей региона, такая мера не только поддержит производителей сельхозпродукции, но и поможет увеличить объемы заготовки. На субсидию смогут претендовать как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Сумма будет рассчитываться по определенным ставкам. Ранее губернатор ЯНАО обещал бизнесменам налоговые льготы и субсидии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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