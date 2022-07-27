Власти ЯНАО придумали, как помочь сельхозпредприятиям с доставкой

28 июля 2022 в 17:36 Размер текста - 17 +

Власти ЯНАО вводят новые субсидии для бизнесменов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство ЯНАО будет давать деньги на доставку сырья сельхозпредприятиям, которые занимаются переработкой мяса и рыбы. Об этом сообщается на сайте властей региона. «Правительство автономного округа утвердило новую субсидию для предприятий агропромышленного комплекса. Ее смогут получить переработчики сельскохозяйственной продукции Ямала для возмещения транспортных расходов по доставке мясного и рыбного сырья от региональных производителей из отдаленных и труднодоступных местностей», — говорится в сообщении. По мнению властей региона, такая мера не только поддержит производителей сельхозпродукции, но и поможет увеличить объемы заготовки. На субсидию смогут претендовать как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Сумма будет рассчитываться по определенным ставкам. Ранее губернатор ЯНАО обещал бизнесменам налоговые льготы и субсидии.

Правительство ЯНАО будет давать деньги на доставку сырья сельхозпредприятиям, которые занимаются переработкой мяса и рыбы. Об этом сообщается на сайте властей региона. «Правительство автономного округа утвердило новую субсидию для предприятий агропромышленного комплекса. Ее смогут получить переработчики сельскохозяйственной продукции Ямала для возмещения транспортных расходов по доставке мясного и рыбного сырья от региональных производителей из отдаленных и труднодоступных местностей», — говорится в сообщении. По мнению властей региона, такая мера не только поддержит производителей сельхозпродукции, но и поможет увеличить объемы заготовки. На субсидию смогут претендовать как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Сумма будет рассчитываться по определенным ставкам. Ранее губернатор ЯНАО обещал бизнесменам налоговые льготы и субсидии.