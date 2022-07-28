Вице-канцлер ФРГ Хабек счел поставки оружия Украине аморальными

29 июля 2022 в 00:22 Размер текста - 17 +

Поставки вооружений на Украину нельзя назвать правильным решением с точки зрения морали. Об этом заявил вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек, выступая в городе Байройт. Военная поддержка Украины является очень важным решением для Германии, заявил Роберт Хабек, передает ТАСС. «Но нельзя знать или сказать, хорошее ли оно в моральном смысле», — отметил вице-канцлер. Он уточнил, что любое оружие ведет к человеческим потерям, потому «гордиться этим никто не должен». Во время выступления Хабека жители Байрота освистывали политика. Неподалеку люди протестовали, обвиняя немецкие власти в «разжигании войны» из-за поставок оружия на Украину. В декабре 2021 года стало известно, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель запрещала поставлять оружие НАТО на Украину с помощью право вето. В Киеве заявили, что такое решение Берлина их разочаровало. 26 июля Германия поставила Украине тяжелое вооружение. Издание 19FortyFive предполагает, что к зиме Запад перестанет поставлять Украине военную помощь. Западные страны значительно увеличили военные поставки на Украину после начала российской спецоперации по освобождению Донбасса. Ранее в СМИ сообщали, что Украина получит от Германии обещанное канцлером Олафом Шольцем ракетное оружие не раньше зимы, так как MARS II требуют замены программного обеспечения.