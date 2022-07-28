Директора курганской частной школы отправили в отставку

Сергей Сыренков руководил школой-интернатом с 1990 года Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Директора частного образовательного учреждения «Школа-интернат №17 среднего общего образования имени Д. М. Карбышева ОАО «Российские железные дороги» Сергея Сыренкова освободили от должности в связи с выходом на пенсию. Приказ госкорпорации Сыренков опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Освободить Сыренкова Сергея Викторовича от должности директора частного образовательного учреждения «Школа-интернат №17 среднего общего образования имени Д. М. Карбышева ОАО «Российские железные дороги» в связи с выходом на пенсию и объявить ему благодарность за долголетний и добросовестный труд на железнодорожном транспорте», — говорится в приказе ОАО «РЖД».

По данным образовательного учреждения, Сергей Сыренков в школе-интернате в должности директора работал с августа 1990 года. Он является отличником народного просвещения, отличником физической культуры и спорта, награжден знаком «Почетный железнодорожник». Избирался депутатом Курганской областной Думы 5-го созыва.