Два курганских водителя из одного двора пострадали от неизвестного, разбившего окна их машин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы жалуются на соседку по дому, которая, по их предположениям, разбила окна машин Lada и ГАЗель. Об этом сообщают сразу два автомобилиста, пострадавших от злоумышленника.

«После работы 26 июля я припарковал машину во дворе дома 151 по ул. М. Горького. Где-то в 19:30 сработала сигнализация, я выглянул в окно, но возле машины никого не было, мне показалось, что все в порядке. На утро обнаружил, что заднее стекло пробито, вещи все на месте. Вызвал полицию, написал заявление», — рассказал URA.RU Александр Терентьев, владелец Lada Vesta. По его словам, в машине и рядом с ней не было ни камней, ни пуль, ни других предметов, которым могли разбить стекло.

Также о разбитом окне своей ГАЗели заявил еще один житель того же дома. «Соседка говорила, что этим занимается женщина в возрасте, полненькая из первого подъезда. Соседка видела, как эта дама камни в ГАЗель кидала. Мне окно в дождь разбили, так весь салон потом приходилось проветривать и сушить», — утверждает Александр Соловьев в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе городского УМВД URA.RU ответили, что уточняют информацию по данным случаям.

До этого URA.RU сообщили, что в Куртамыше Курганской области вандалы дважды за месяц разбили одну и ту же остановку. При этом местные власти еще не успели расплатиться за предыдущую установку стекла.

Владелец машины из окна многоэтажки принял пробоину за отражение неба, и только утром, отправляясь на работу, он заметил повреждение Александр Терентьев, соцсеть «ВКонтакте»