Две жительницы Тюменской области отправятся на Украину в зону СВО

Жительницы Тюменской области отправятся на Украину добровольцами (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Две жительницы Тюмени и Тобольска решили отправиться на Украину и быть добровольцами в спецоперации. Об этом стало известно журналистам. Девушки ранее работали в медицине в своих городах.

«Почему решила поехать? Я просто так почувствовала. Почувствовала, что могу приносить пользу. Контракт мы еще не подписывали. Мне объяснили, что я его позже подпишу. Там, на месте. Я первый раз в армии. Мне сегодня в первый раз стало немножко страшно. Перед этим меня учили маршировать», — рассказала 41-летняя жительница Тобольска изданию 72.ru.

По ее словам, у нее нет семьи, но провожал ее молодой человек с которым она состоит в гражданском браке. Кроме того, женщина будет работать в медицинском кабинете в зоне СВО.

«В Тюмени я работала медсестрой в одном из медцентров. В Тюменской области у меня живут родители, сестры. Когда я сказала, что подписала контракт, то они были шокированы. Но сейчас они знают, что назад дороги нет. Я все решила. Я знаю, что я там нужна», — поделилась своей историей 22-летняя тюменка.

Она отметила, что решилась поехать на Украину с самого начала спецоперации. Подготовила все документы и отправилась служить в тюменский батальон. Помимо этого, девушка пока не определилась со сроком службы по контракту.

Ранее URA.RU писало, что жительницы Тюмени обратились в военный комиссариат региона, чтобы отравиться на спецоперацию на Украину медицинскими работниками. Но их не взяли, так как людей и так хватало. Кроме того, как отмечал военный комиссар Тюменской области, женщин не брали.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. По словам главы государства, ее цель — защита мирных жителей ДНР и ЛНР от геноцида.