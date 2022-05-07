Тюменки захотели отправиться на спецоперацию в Украину

В тюменский военкомат обратилось несколько женщин, готовых отправиться на спецоперацию в Украину в качестве медицинских сотрудников. Об этом журналистам сообщили в военном комиссариате Тюменской области.
«Обращались в качестве добровольцев несколько женщин. Хотели уехать в качестве медицинских сотрудников. Но мы их не взяли — там людей и так хватает. Женщин мы не берем», — рассказал изданию 72.ru военный комиссар Тюменской области.
Там отметили, что с начала года контракт подписали более 100 человек, из них 30-40 человек отправились на спецоперацию в Украину. Помимо этого, комиссар уточнил, что некоторых добровольцев приходится отговаривать из-за того, что у многих семьи с тремя и четырьмя детьми.
Ранее URA.RU сообщало, что спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, это вынужденная мера для защиты мирных жителей ДНР и ЛНР после восьмилетнего геноцида.
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В тюменский военкомат обратилось несколько женщин, готовых отправиться на спецоперацию в Украину в качестве медицинских сотрудников. Об этом журналистам сообщили в военном комиссариате Тюменской области. «Обращались в качестве добровольцев несколько женщин. Хотели уехать в качестве медицинских сотрудников. Но мы их не взяли — там людей и так хватает. Женщин мы не берем», — рассказал изданию 72.ru военный комиссар Тюменской области. Там отметили, что с начала года контракт подписали более 100 человек, из них 30-40 человек отправились на спецоперацию в Украину. Помимо этого, комиссар уточнил, что некоторых добровольцев приходится отговаривать из-за того, что у многих семьи с тремя и четырьмя детьми. Ранее URA.RU сообщало, что спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, это вынужденная мера для защиты мирных жителей ДНР и ЛНР после восьмилетнего геноцида.