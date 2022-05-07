Тюменки захотели отправиться на спецоперацию в Украину

Тюменки изъявили желание отправиться добровольцами на спецоперацию в Украину (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В тюменский военкомат обратилось несколько женщин, готовых отправиться на спецоперацию в Украину в качестве медицинских сотрудников. Об этом журналистам сообщили в военном комиссариате Тюменской области.

«Обращались в качестве добровольцев несколько женщин. Хотели уехать в качестве медицинских сотрудников. Но мы их не взяли — там людей и так хватает. Женщин мы не берем», — рассказал изданию 72.ru военный комиссар Тюменской области.

Там отметили, что с начала года контракт подписали более 100 человек, из них 30-40 человек отправились на спецоперацию в Украину. Помимо этого, комиссар уточнил, что некоторых добровольцев приходится отговаривать из-за того, что у многих семьи с тремя и четырьмя детьми.

Ранее URA.RU сообщало, что спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, это вынужденная мера для защиты мирных жителей ДНР и ЛНР после восьмилетнего геноцида.