07 мая 2022
06 мая 2022

Тюменки захотели отправиться на спецоперацию в Украину

© Служба новостей «URA.RU»
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Военный парад, посвященный 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Свердловская область, Верхняя Пышма, марш, парад победы, 9 мая, женщина в форме, строй, военный парад
Тюменки изъявили желание отправиться добровольцами на спецоперацию в Украину (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В тюменский военкомат обратилось несколько женщин, готовых отправиться на спецоперацию в Украину в качестве медицинских сотрудников. Об этом журналистам сообщили в военном комиссариате Тюменской области.

«Обращались в качестве добровольцев несколько женщин. Хотели уехать в качестве медицинских сотрудников. Но мы их не взяли — там людей и так хватает. Женщин мы не берем», — рассказал изданию 72.ru военный комиссар Тюменской области.

Там отметили, что с начала года контракт подписали более 100 человек, из них 30-40 человек отправились на спецоперацию в Украину. Помимо этого, комиссар уточнил, что некоторых добровольцев приходится отговаривать из-за того, что у многих семьи с тремя и четырьмя детьми.

Ранее URA.RU сообщало, что спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, это вынужденная мера для защиты мирных жителей ДНР и ЛНР после восьмилетнего геноцида.

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В тюменский военкомат обратилось несколько женщин, готовых отправиться на спецоперацию в Украину в качестве медицинских сотрудников. Об этом журналистам сообщили в военном комиссариате Тюменской области. «Обращались в качестве добровольцев несколько женщин. Хотели уехать в качестве медицинских сотрудников. Но мы их не взяли — там людей и так хватает. Женщин мы не берем», — рассказал изданию 72.ru военный комиссар Тюменской области. Там отметили, что с начала года контракт подписали более 100 человек, из них 30-40 человек отправились на спецоперацию в Украину. Помимо этого, комиссар уточнил, что некоторых добровольцев приходится отговаривать из-за того, что у многих семьи с тремя и четырьмя детьми. Ранее URA.RU сообщало, что спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, это вынужденная мера для защиты мирных жителей ДНР и ЛНР после восьмилетнего геноцида.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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