Курганские полицейские пресекли деятельность сборщиков металла Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане полицейские остановили работу нелегального пункта приема черного металла. Силовики изъяли у компании металл и весы. Информация об этом была размещена на сайте областного УМВД.

«На минувшей неделе протокол по статье „Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения“ был составлен в отношении лица, которое осуществляло деятельность по приему металла без лицензии. Из пункта приема в поселке Северный полицейские изъяли более восьми тонн металла, в том числе весы», — сообщается в пресс-релизе ведомства.

Хозяина пункта приема обвиняют в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии. Предпринимателю грозит штраф в размере от 2 до 2.5 тысяч рублей. Всего, по информации ведомства, с начала этого года полиция выявила более 150 нарушений в сфере приема металлолома, а также составлено более 50 актов по аналогичным статьям.

URA.RU ранее писало, что двое жителей Курганской области сдали на металл рельсы. Виновным может грозить до пяти лет лишения свободы.