В Кургане полицейские остановили работу нелегального пункта приема черного металла. Силовики изъяли у компании металл и весы. Информация об этом была размещена на сайте областного УМВД.
«На минувшей неделе протокол по статье „Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения“ был составлен в отношении лица, которое осуществляло деятельность по приему металла без лицензии. Из пункта приема в поселке Северный полицейские изъяли более восьми тонн металла, в том числе весы», — сообщается в пресс-релизе ведомства.
Хозяина пункта приема обвиняют в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии. Предпринимателю грозит штраф в размере от 2 до 2.5 тысяч рублей. Всего, по информации ведомства, с начала этого года полиция выявила более 150 нарушений в сфере приема металлолома, а также составлено более 50 актов по аналогичным статьям.
URA.RU ранее писало, что двое жителей Курганской области сдали на металл рельсы. Виновным может грозить до пяти лет лишения свободы.
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В Кургане полицейские остановили работу нелегального пункта приема черного металла. Силовики изъяли у компании металл и весы. Информация об этом была размещена на сайте областного УМВД. «На минувшей неделе протокол по статье „Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения“ был составлен в отношении лица, которое осуществляло деятельность по приему металла без лицензии. Из пункта приема в поселке Северный полицейские изъяли более восьми тонн металла, в том числе весы», — сообщается в пресс-релизе ведомства. Хозяина пункта приема обвиняют в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии. Предпринимателю грозит штраф в размере от 2 до 2.5 тысяч рублей. Всего, по информации ведомства, с начала этого года полиция выявила более 150 нарушений в сфере приема металлолома, а также составлено более 50 актов по аналогичным статьям. URA.RU ранее писало, что двое жителей Курганской области сдали на металл рельсы. Виновным может грозить до пяти лет лишения свободы.