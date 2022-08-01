Собрать первоклассника без покупки техники обойдется гораздо дешевле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Собрать ребенка в первый класс обойдется тюменцам почти в 50 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании Avito.

«В Тюмени стоимость комплекта школьных товаров для девочек, включая мобильные телефоны и ноутбуки, составила в среднем 49 тысяч 60 рублей, а для мальчиков — 50 тысяч 470 рублей. Покупки без техники обойдутся в среднем в 3 тысячи 990 рублей для девочек, в 5 тысяч 400 рублей для мальчиков», — передает пресс-служба Avito.

Средняя стоимость школьной формы в регионе для мальчика составила 1180 рублей, продажи выросли с прошлого года на 33%. Форма для девочек в среднем на платформе обойдется в 930 рублей, ее продажи выросли на 47% в этом году. Сменная обувь для будущей школьницы будет стоить примерно 920 рублей, а для школьника — 1110 рублей. Необходим для первоклашек и спортивный костюм. Его средняя стоимость в регионе для мальчика составила 860 рублей, а для девочки — 810 рублей.

Пенал на платформе Avito можно купить за 550 рублей. Набор тетрадок обойдется родителям первоклашек в 90 рублей, а учебники в среднем в 590 рублей. Рюкзак будет стоить примерно 1010 рублей, их стали покупать на Avito почти в два раза чаще.

Также для учебы в формате онлайн будущим школьникам понадобится мобильный телефон и ноутбук. Сотовый можно приобрести примерно за 21 тысячу 750 рублей, а компьютер за 23 тысячи 330 рублей.