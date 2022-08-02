В Кургане чиновники с помощью беспилотников ищут нелегальные дома

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С помощью беспилотников планируют проверить все микрорайоны города Фото:

В Кургане представители мэрии с помощью беспилотных летательных аппаратов ищут недвижимость, которая не поставлена на кадастровый учет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии.

«Администрация города Кургана продолжает работу по выявлению объектов недвижимого имущества, которые не поставлены на кадастровый учет и на которые не оформлены права. Работа по выявлению незарегистрированных объектов недвижимости производится с использованием средств фото- и видеофиксации», — рассказали в мэрии.

На прошлой неделе специалисты городского департамента финансов и имущества осмотрели территории в микрорайонах Шепотково и Левашово, а после планируют проверить Лазурный и Ключи. Представители власти отметили, что такая работа будет проводиться во всех микрорайонах города и садоводствах. В мэрии добавили, что такая проверка началась по всей стране.

При помощи беспилотных летательных аппаратов за курганцами также следят сотрудники МЧС. Они проверяют соблюдение требований пожарной безопасности в частном секторе и в дачных кооперативах.

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В Кургане представители мэрии с помощью беспилотных летательных аппаратов ищут недвижимость, которая не поставлена на кадастровый учет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии. «Администрация города Кургана продолжает работу по выявлению объектов недвижимого имущества, которые не поставлены на кадастровый учет и на которые не оформлены права. Работа по выявлению незарегистрированных объектов недвижимости производится с использованием средств фото- и видеофиксации», — рассказали в мэрии. На прошлой неделе специалисты городского департамента финансов и имущества осмотрели территории в микрорайонах Шепотково и Левашово, а после планируют проверить Лазурный и Ключи. Представители власти отметили, что такая работа будет проводиться во всех микрорайонах города и садоводствах. В мэрии добавили, что такая проверка началась по всей стране. При помощи беспилотных летательных аппаратов за курганцами также следят сотрудники МЧС. Они проверяют соблюдение требований пожарной безопасности в частном секторе и в дачных кооперативах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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