В Кургане чиновники с помощью беспилотников ищут нелегальные дома

С помощью беспилотников планируют проверить все микрорайоны города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане представители мэрии с помощью беспилотных летательных аппаратов ищут недвижимость, которая не поставлена на кадастровый учет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии.

«Администрация города Кургана продолжает работу по выявлению объектов недвижимого имущества, которые не поставлены на кадастровый учет и на которые не оформлены права. Работа по выявлению незарегистрированных объектов недвижимости производится с использованием средств фото- и видеофиксации», — рассказали в мэрии.

На прошлой неделе специалисты городского департамента финансов и имущества осмотрели территории в микрорайонах Шепотково и Левашово, а после планируют проверить Лазурный и Ключи. Представители власти отметили, что такая работа будет проводиться во всех микрорайонах города и садоводствах. В мэрии добавили, что такая проверка началась по всей стране.

При помощи беспилотных летательных аппаратов за курганцами также следят сотрудники МЧС. Они проверяют соблюдение требований пожарной безопасности в частном секторе и в дачных кооперативах.