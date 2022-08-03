В Ноябрьске женщина пыталась выпрыгнуть из окна

На месте работают экстренные службы (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) в доме 56 на проспекте Мира женщина пыталась выпрыгнуть из окна. Об этом сообщается в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «Вконтакте».

«Женщина пытается выпрыгнуть из окна 3 этажа. Видимо, не все в порядке с головой», — сообщается в соцсетях.

Очевидцы в комментариях дополнили, что на месте работают экстренные службы. «Ребята мимо проходили, заметили, и начали помогать девушке», — добавил Леха Кузнецов.

В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что житель Ноябрьска выпал из окна второго этажа многоквартирного дома. В полиции сообщили, что по данному факту началась проверка.