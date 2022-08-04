Курганский замгубернатора обратилась к молодежи

05 августа 2022 в 17:26 Размер текста - 17 +

Оксана Куташи призвала курганскую молодежь не останавливаться на достигнутом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместитель губернатора Курганской области — руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи обратилась к молодежи. Она призвала молодых людей не останавливаться на достигнутом и продолжать творить. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Курганская область всегда гордилась своей молодежью — активной, творческой, инициативной. Наши ребята создают креативные проекты, выигрывают гранты разных уровней, участвуют и побеждают в фестивалях и форумах. <…>Друзья, не останавливайтесь на достигнутом. Творите и создавайте на благо родного региона. Мы поддержим вас и ваши начинания», — обратилась к молодым людям Куташи. Замгубернатора добавила, что сейчас курганцы представляют свои проекты на форуме «Утро», который проходит в Ханты-Мансийске. На второй смене Курганская область организует площадку «ЗОЖ-сообщества». Ранее URA.RU писало, что 1 августа в Ханты-Мансийске состоялось торжественное открытие молодежного форума «Утро». На нем выступили с концертной программой певица Елка и группа Dabro.

Заместитель губернатора Курганской области — руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи обратилась к молодежи. Она призвала молодых людей не останавливаться на достигнутом и продолжать творить. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Курганская область всегда гордилась своей молодежью — активной, творческой, инициативной. Наши ребята создают креативные проекты, выигрывают гранты разных уровней, участвуют и побеждают в фестивалях и форумах. <…>Друзья, не останавливайтесь на достигнутом. Творите и создавайте на благо родного региона. Мы поддержим вас и ваши начинания», — обратилась к молодым людям Куташи. Замгубернатора добавила, что сейчас курганцы представляют свои проекты на форуме «Утро», который проходит в Ханты-Мансийске. На второй смене Курганская область организует площадку «ЗОЖ-сообщества». Ранее URA.RU писало, что 1 августа в Ханты-Мансийске состоялось торжественное открытие молодежного форума «Утро». На нем выступили с концертной программой певица Елка и группа Dabro.