05 августа 2022

Курганец спровоцировал конфликт и забил незнакомца до смерти

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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Курганец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ Фото:

Житель Кургана признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Информация опубликована на сайте СУ СКР по Курганской области.

«В конце августа прошлого года обвиняемый, находясь в доме ранее незнакомого ему потерпевшего, по незначительному поводу спровоцировал с ним конфликт и избил последнего. От полученных телесных повреждений житель деревни Зюзино Белозерского района скончался через две недели в медицинском учреждении» — указано в сообщении.

Желая избежать наказания, обвиняемый скрылся от следственных органов и был объявлен в розыск. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил, пояснили в ведомстве.

О том, что в ходе возникшей ссоры после совместного распития спиртного обвиняемый избил собутыльника, после чего отправился на боковую, URA.RU сообщало ранее. О смерти мужчины житель Курганской области узнал только утром.

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Житель Кургана признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Информация опубликована на сайте СУ СКР по Курганской области. «В конце августа прошлого года обвиняемый, находясь в доме ранее незнакомого ему потерпевшего, по незначительному поводу спровоцировал с ним конфликт и избил последнего. От полученных телесных повреждений житель деревни Зюзино Белозерского района скончался через две недели в медицинском учреждении» — указано в сообщении. Желая избежать наказания, обвиняемый скрылся от следственных органов и был объявлен в розыск. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил, пояснили в ведомстве. О том, что в ходе возникшей ссоры после совместного распития спиртного обвиняемый избил собутыльника, после чего отправился на боковую, URA.RU сообщало ранее. О смерти мужчины житель Курганской области узнал только утром.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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