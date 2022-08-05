Курганец спровоцировал конфликт и забил незнакомца до смерти

Курганец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Информация опубликована на сайте СУ СКР по Курганской области.

«В конце августа прошлого года обвиняемый, находясь в доме ранее незнакомого ему потерпевшего, по незначительному поводу спровоцировал с ним конфликт и избил последнего. От полученных телесных повреждений житель деревни Зюзино Белозерского района скончался через две недели в медицинском учреждении» — указано в сообщении.

Желая избежать наказания, обвиняемый скрылся от следственных органов и был объявлен в розыск. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил, пояснили в ведомстве.

О том, что в ходе возникшей ссоры после совместного распития спиртного обвиняемый избил собутыльника, после чего отправился на боковую, URA.RU сообщало ранее. О смерти мужчины житель Курганской области узнал только утром.