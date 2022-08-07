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В Кургане больница для чиновников осталась без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Холодную воду отключили из-за коммунальной аварии Фото:

В Кургане из-за коммунальной аварии в областной больнице, где, в том числе, лечат чиновников правительства региона, отключили воду. Информация об отключении размещена на сайте компании «Водный Союз».

«Авария на сетях водопровода по адресу: ул. Томина, 88 без ХВС: ул. Томина, 63 к.1-5 (Курганская областная [клиническая] больница), 67, 88, 100. <…> Работает бригада компании», — указано в сообщении.

Также холодной воды нет в домах, расположенных по адресам: ул. Володарского, 77; ул. Гоголя, 37, 37а; ул. Коли Мяготина, 102, 104, 106, 108, 110, 112; ул. Пушкина, 98, 104, 106, 123. Помимо этого, холодную воду отключили в кинотеатре «Россия».

Частые коммунальные аварии в Кургане происходят из-за изношенности городских сетей водоснабжения и канализации. «Водный Союз» в ближайшие три года потратит на их модернизацию более 600 млн рублей, из них около 220 млн рублей израсходуют в 2022 году.

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В Кургане из-за коммунальной аварии в областной больнице, где, в том числе, лечат чиновников правительства региона, отключили воду. Информация об отключении размещена на сайте компании «Водный Союз». «Авария на сетях водопровода по адресу: ул. Томина, 88 без ХВС: ул. Томина, 63 к.1-5 (Курганская областная [клиническая] больница), 67, 88, 100. <…> Работает бригада компании», — указано в сообщении. Также холодной воды нет в домах, расположенных по адресам: ул. Володарского, 77; ул. Гоголя, 37, 37а; ул. Коли Мяготина, 102, 104, 106, 108, 110, 112; ул. Пушкина, 98, 104, 106, 123. Помимо этого, холодную воду отключили в кинотеатре «Россия». Частые коммунальные аварии в Кургане происходят из-за изношенности городских сетей водоснабжения и канализации. «Водный Союз» в ближайшие три года потратит на их модернизацию более 600 млн рублей, из них около 220 млн рублей израсходуют в 2022 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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