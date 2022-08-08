Жители ЯНАО нашли способ обойти платную доставку на Wildberries

Жители ЯНАО пошли на нарушение закона, из-за платной доставки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители ЯНАО нашли схему по обходу платной доставки на Wildberries. Информацией об этом поделилась Айгуля Альмировна в одной из городских групп «ВКонтакте».

«Я нашла этот способ на просторах интернета. Для того, чтобы обойти платную доставку Wildberries всего-то нужно включить авиарежим при заказе, тогда она будет бесплатная», — рассказала Альмировна в группе «МаМалыши».

Агентство обратилось к адвокату, с просьбой прокомментировать, законно ли использование данной схемы. «Вообще ситуация неординарная. Судебной практики по аналогичным ситуациям не существует. Поэтому выскажу исключительно свое личное мнение, которое не может расцениваться как истина. Если покупатель умышленно манипулирует системой оплаты и имеет цель уклонится от полной оплаты товара, то его действия не могут считаться правомерными. Изначально он соглашается с условиями, которые предлагает продавец, но затем искусственно и умышленно понижает стоимость товара. Такое поведение, разумеется, добросовестным признать нельзя. Возможно наступление ответственности как гражданско-правового, так и уголовного характера», — рассказал Евгений Гудимов.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Ямало-Ненецкого автономного округа создали петицию, в которой требуют отменить платную доставку товаров с Wildberries. По словам авторов петиции, которые являются сотрудниками компании, из-за введенной платной доставки уменьшилось количество заказов.