Тюменец пропал в одном из спальных районов города Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени ищут пропавшего 24-летнего молодого человека. Екимов Андрей ушел из дома 6 августа по улице Проезд Заречный. Об этом сообщают поисковики в группе «Белая Сова-Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

«Обстоятельства пропажи: 06.08.2022 года ушел из дома по улице Проезд Заречный в городе Тюмени. До настоящего времени его местоположение не установлено», — говорится в сообщении.

Молодой человек был одет в белую футболку с надписью «Россия», шорты и черные кроссовки. Приметы — татуировка на левой руке. Информацию о пропавшем просят сообщать по телефону 02/102 или позвонить волонтерам поиска по номеру 8-932-32-39-911.