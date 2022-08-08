08 августа 2022
07 августа 2022

В Тюмени без вести пропал 24-летний парень. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменец пропал в одном из спальных районов города Фото:

В Тюмени ищут пропавшего 24-летнего молодого человека. Екимов Андрей ушел из дома 6 августа по улице Проезд Заречный. Об этом сообщают поисковики в группе «Белая Сова-Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

«Обстоятельства пропажи: 06.08.2022 года ушел из дома по улице Проезд Заречный в городе Тюмени. До настоящего времени его местоположение не установлено», — говорится в сообщении.

Молодой человек был одет в белую футболку с надписью «Россия», шорты и черные кроссовки. Приметы — татуировка на левой руке. Информацию о пропавшем просят сообщать по телефону 02/102 или позвонить волонтерам поиска по номеру 8-932-32-39-911.

Фото:

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В Тюмени ищут пропавшего 24-летнего молодого человека. Екимов Андрей ушел из дома 6 августа по улице Проезд Заречный. Об этом сообщают поисковики в группе «Белая Сова-Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «Обстоятельства пропажи: 06.08.2022 года ушел из дома по улице Проезд Заречный в городе Тюмени. До настоящего времени его местоположение не установлено», — говорится в сообщении. Молодой человек был одет в белую футболку с надписью «Россия», шорты и черные кроссовки. Приметы — татуировка на левой руке. Информацию о пропавшем просят сообщать по телефону 02/102 или позвонить волонтерам поиска по номеру 8-932-32-39-911.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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