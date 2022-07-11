Расправа над Алексеем Холодаревым может стать прецедентом, уверены во власти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова потребовала от руководства гордумы забрать мандат у депутата Алексея Холодарева, которого в начале июня Ленинский суд Екатеринбурга оштрафовал по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом говорится в письме, направленном Кузнецовой спикеру думы Игорю Володину по итогам проверки.

Документ в Telegram опубликовал проект «Сетевые свободы». «Депутатом Екатеринбургской городской думы Холодаревым А. Ю., являющимся публичным лицом, допущено размещение в сети „Интернет“ публикаций, текст которых, дискредитирует действия Вооруженных сил России в специальной операции и содержит осуждающие высказывания», — указано в письме.

«Использование подобных выражений, совершение административных правонарушений в сфере экстремистской деятельности депутатом городской думы дискредитирует органы власти, <…> не соответствует морально-этическому облику депутата. С учетом необходимости принятия мер к недопущению подобных фактов, предлагаю рассмотреть указанную информацию с Вашим личным участием», — добавила Кузнецова. Оперативно узнать, как к этому относится сам Холодарев, к моменту публикации не удалось: политики не ответил на звонок корреспондента. Дата заседания, на котором будет решаться судьба депутата, пока не известна. Володин находится в отпуске.

Как писало URA.RU, Холодарев — единственный свердловский политик, открыто выступающий против военной спецоперации РФ на Украине. Как лишить его мандата, Володин и его окружение обсуждают с конца марта. Задачу осложняет статус Холодарева: в 2018 году он избрался в гордуму по спискам «Справедливой России», и его исключение из партии и фракции ни на что не влияет.



На федеральном уровне фамилия Холодарева стала известной благодаря телеведущему Владимиру Соловьеву. Во время публичной перепалки с Екатеринбургом журналист не раз упрекал чиновников за то, что депутат до сих пор во власти.

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