Екатеринбургского депутата наказали за фейки об армии РФ

Суд над Холодаревым прошел 29 июня Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Холодарева оштрафовали на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации вооруженных сил России. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Чкаловского районного суда Екатеринбурга.

«Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей», — рассказал представитель пресс-службы. Это уже второй штраф для Холодарева, который распространял фейки с начала спецоперации России на Украине.

В начале июня он получил аналогичный штраф. К тому моменту его уже исключили из партии «Справедливая Россия», от которой он баллотировался в гордуму. Его дело начинали рассматривать в Ленинском районном суде Екатеринбурга.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после проведения массированных обстрелов армией Украины мирных жителей ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что решение провести спецоперацию было вынужденным, принятым после невозможности решить спасти жизни мирных жителей другим путем. Власти отмечали, что войска РФ действуют аккуратно, не допуская жертв среди мирных жителей.